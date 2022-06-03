2022 LGS sınavına kaç kişi girdi? LGS'ye kaç kişi katılacak? gibi sorular sınavın başlamasına sayıla günler kala pek çok öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan LGS'ye geçen sene 1 Milyon 38 bin öğrenci katılmıştı. Peki 2022 yılında LGS sınavına kaç kişi katılacak?

2022 LGS sınavına kaç kişi girdi? LGS'ye kaç kişi katılacak? gibi sorular sınavın başlamasına sayıla günler kala pek çok öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan LGS'ye geçen sene 1 Milyon 38 bin öğrenci katılmıştı. Peki 2022 yılında LGS sınavına kaç kişi katılacak?

Hayallerindeki lisede eğitim görmek için yıllarca hazırlanan öğrenciler için kritik gün geldi. YKS'den sonra ülkenin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan LGS sınavına geçen sene katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşmişti. Yani liseye kayıt dönemine gelen öğrencilerin yüzde 83'ü LGS sınavına katılmıştı.

2022 LGS sınavına kaç kişi girdi?

2022 yılında LGS sınavına kaç kişinin girdiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl Liselere Geçiş Sınavına 1 Milyon 38 bin öğrenci katılım göstermişti. 2022 yılında da LGS sınavına 1 milyondan fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

LGS'ye kaç kişi katılacak?

LGS'ye 2022 yılında katılımın oldukça yüksek olması bekleniyor. Zira geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle sınava girmeye çekinenler de olmuştu.

2021 LGS'de kaç kişi 500 tam puan aldı?

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

LGS'de 2021'de kaç kişi barajı geçemedi?

Sınavda kız öğrencilerin daha fazla başarı gösterdiği belirtilirken, 2021 yılında 180 bin öğrenci barajı geçemediği aktarıldı.

2021'de LGS puanı ile kaç kişi alınacak?

Öte yandan LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

2022 LGS sınavı ne zaman?

Sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30'da, ikinci oturum 11:30'da yapılacaktır.

LGS kaç dakika sürecek?

Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum sözel alan 75 dakika, ikinci oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır.

LGS'de hangi derslerden kaç soru çıkacak?

Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,

İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.