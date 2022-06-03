LGS 2. oturum saat kaçta? LGS sayısal testi kaç dakika sürecek? LGS sayısal 2. oturum ne zaman kaçta başlayacak? LGS ikinci sınavda kaç soru sorulacak? Hayalindeki lisede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan LGS sınavında ter dökecek. Sınav iki oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturum sözel test olacak, ikinci oturum ise sayısal test olacak. İlk oturumun ardından ikinci oturum için bekleyen öğrenciler 2. oturumun (sayısal) ne zaman saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Bir milyondan fazla öğrencinin 2022 yılında LGS sınavına katılması bekleniyor. Türkiye'nin YKS'den sonra en geniş katılımlı sınavlarından biri olan LGS'ye ilgi oldukça fazla. Lise eğitiminde istedikleri okula kayıt yaptırmak isteyenlerin gireceği LGS sınavı 2 oturum olarak yapılacak. LGS 2. oturum saat kaçta? LGS sayısal testi kaç dakika sürecek? LGS sayısal 2. oturum ne zaman kaçta başlayacak? LGS ikinci sınavda kaç soru sorulacak? soruları sınav saati yaklaştıkça pek çok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. İşte 2022 LGS sınavına dair detaylar...

2022 LGS sınavı ne zaman?

Sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek. Sınav 2 oturum şeklinde yapılacak. Sınava katılımın bu sene oldukça yüksek olacağı bekleniyor.

LGS 2. oturum saat kaçta?

LGS sınavı 1. oturum yani sözel test saat 09.30'da başlauyacakl. Sayısal testlerden oluşan ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS sayısal testi kaç dakika sürecek?

LGS ikinci oturum (sayısal test) 80 dakika sürecek. İlk oturumun süresi ie 75 dakika.

LGS ikinci sınavda kaç soru sorulacak?

İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

Birinci oturumda kaç soru var?

LGS birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 sorular çıkacak.

LGS giriş belgesi nereden alınır?

Bu sene LGS sınav başvuruları merkezi olarak Bakanlık tarafından atandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

2022 LGS'ye kaç kişi girdi?

2022 yılında LGS sınavına kaç kişinin girdiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl Liselere Geçiş Sınavına 1 Milyon 38 bin öğrenci katılım göstermişti. 2022 yılında da LGS sınavına 1 milyondan fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.