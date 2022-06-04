İstanbul'da İETT otobüsleri yarın (5 Haziran) LGS sınavına girenlere bedava mı? LGS sınavı yarın İETT otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? Türkiye'de 1 milyondan fazla öğrencinin 2022 yılında LGS sınavına girmesi bekleniyor. İstanbul'da da yüz binlerce aday 5 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavlarında ter dökecek. Sınava toplu taşıma ile gidecek olan öğrencileri İETT otobüslerinin 5 Haziran Pazar günü ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. İETT'den beklenen duyuru geldi.

Hayalindeki lisede eğitim görebilmek iiçin hazırlanan öğrenciler için kritik sınav geldi çattı. 2022 yılında yapılacak olan LGS sınavına 1 milyondan fazla aday katılacak. Zorlu sınavda ter dökecek olan öğrencileri ve ailelerini ilgilemndiren önemli bir karar duyuruldu. İstanbul'da İETT otobüsleri yarın (5 Haziran) LGS sınavına girenlere bedava mı? LGS sınavı yarın İETT otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? soruları LGS sınavına girecek olan binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

İstanbul'da İETT otobüsleri yarın (5 Haziran) LGS sınavına girenlere bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) son dakika açıklaması ile sınava girecek olan binlerce kişiyi sevindirdi. İBB'den yapılan duyuruda 5 Hazinra'da yapılacak olan LGS sınavına katılan öğrencilere toplu taşımaların ücretsiz olacağı belirtildi.

LGS sınavı yarın İETT otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi?

Öğreciler sınava girerken toplu taşımaların ücretsiz olup olamaycağını merak ediyordu. 5 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) katılacak öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları'nı ücretsiz kullanabilecek.

LGS ücretsiz ulaşım saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

LGS sınavı 2 oturum şeklinde yapılıyor. Birinci oturum saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. İETT ücretsiz ulaşımlar ise sınav saatinden 2 saat önce ve sınav bitiminden 2 saat sonra geçerli olacak.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.