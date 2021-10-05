Bu işaretler bağışıklık sisteminizin düştüğünü gösteriyor

Havalar soğumaya başladı. Mevsimsel hastalıklar kapıda! Bağışıklık sistemi iyi olan insanlar bu mevsimi rahat atlatırken, bağışıklık sistemi kötü olanlar sürekli hasta oluyor. Peki bağışıklık sistemimizin düşük olduğunu nasıl anlarız? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım...

Bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma görevi üstlenen, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamına bağışıklık sistemi deniyor. Yani bağışıklık sistemi vücudumuzu hastalıklardan koruyor. Havaların soğuyup hastalıkların artmaya başladığı bu günlerde önem kazanan bu konu sık sık hastalanan insanları derin derin düşündürüyor.

Bağışıklık sistemimiz yediğimiz ve içtiğimiz içeceklerle güçlenebiliyor. Fakat sağlıklı beslenmeye dikkat etmeyen insanların bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için kış mevsimini hastalıksız atlatamıyorlar.

Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu nasıl anlaşılır?

Zayıf bağışıklık sistemi kendini verdiği bazı sinyallerle belli ediyor. Adeta alarm veren bağışıklık sistemimize kulak vermeli, sağlıklı beslenerek onu güçlendirmeli ve hastalıklara karşı bir kalkan vazifesi görmesini sağlamalıyız.

Zayıf bir bağışıklık sistemine sahipseniz sık sık hazımsızlık ve başka sindirim problemleri yaşarsınız. Nefes alıp verirken zorlanırsınız. Kokuları eskisi kadar net alamazsınız. Saçlarınız mat bir görünümde olur, parlaklığını kaybeder. Sebebini anlayamadığınız şekilde yoğun saç dökülmesi yaşarsınız. Eklemlerde şişmeler olur ve ağrı hissedersiniz. Cildinizde kuruluklar meydana gelir ve sebebini bir türlü anlayamazsınız. Cildiniz sebepsizce kırışmaya başlar. Dikkat dağınıklığı yaşar konsantre olamazsınız. Odaklanma sorunu had safhaya gelir. Sürekli olarak halsiz ve yorgun hissedersiniz.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Zayıf bir bağışıklık sisteminiz olduğunu fark ettiniz. Peki nasıl güçlendireceksiniz? Gelin bu sorunun cevabına da birlikte bakalım...

Bağışıklığınız zayıfsa gün içerisinde bol bol su içmelisiniz. Ellerinizi düzenli olarak sabunlu suyla dezenfekte etmeli, vitaminden zengin sebze ve meyvelerle beslenmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Mevsimine uygun besinler tüketmeli ve mevsime uygun giyinip vücudunuzu korumalısınız. Vücudunuzun ihtiyacı olan uykuyu ona sağlamalı, gün içinde aktif olup en az 30 dakika egzersiz veya yürüyüş yapmalısınız. Fazla kilolu veya fazla zayıf olmamalı, ideal kilonuzu korumalısınız. Zararlı alışkanlıkları hayatınızdan çıkarmalı, sigara ve alkolden uzak durmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.