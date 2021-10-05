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TIMETURK / DÜNYA / Rusya: Moskova Bölgesi'nde Nurcular'a ait bir hücre tespit edildi

Rusya: Moskova Bölgesi'nde Nurcular'a ait bir hücre tespit edildi

Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova Bölgesi'nde daha önce faaliyetlerine yasak getirilen uluslararası aşırılık yanlısı Nurcular örgütüne ait bir hücre tespit edildiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-10-05 21:38:45
Rusya: Moskova Bölgesi'nde Nurcular'a ait bir hücre tespit edildi

Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamada "Moskova Bölgesi'nde yasaklı uluslararası aşırılık yanlısı Nurcular örgütüne ait gizli hücre ağının yönetim merkezinin faaliyetleri durduruldu" dendi.

Bakanlık, örgüt üyelerinin Rusya'da radikal ideolojilerini teşvik etmek için çok kademeli bir sistem kurmaya çalıştığını vurguladı.

Örgüt üyelerinin öncelikle Moskova'da öğrenim gören gençler arasından eleman kazanmaya çalıştığını belirten bakanlık, daha sonra bunlar arasından seçilen bazı kişilerin başka bir ülkedeki dini merkezlerde eğitime gönderildiğini kaydetti.

'Silah ve mühimmat ele geçirildi'

Örgüt üyelerinin Nurcular'ın ideolojik esaslarının öğretilmesi için 250'den fazla hücre toplantısı yaptığının altını çizen bakanlık, üyelerin yaşadığı ve toplantı yaptığı yerlere polis ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan aramalarda silah, mühimmat ve dini kitaplar ele geçirildiğini belirtti.

Bu arada Rusya Soruşturma Komitesi yetkilisi Yuliya İvanova, şimdiye dek 3 organizatör ile 3 üyenin yakalandığını ve yakında bu kişiler aşırılık yanlısı örgüte katılımın organizasyonuyla ilişkili olarak soruşturma başlatılacağını söyledi.

Rusya, 2008 yılında Nurcular örgütünü aşırılık yanlısı kabul etmiş ve faaliyetlerini yasaklamıştı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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