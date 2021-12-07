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TIMETURK / GENEL / Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları yarışması hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları yarışması hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları yarışması hangi ilde ve ilçede çekiliyor? TRT1'in yeni yarışma programı Bizim Köyün Kızları kısa sürede kendi izleyici kitlesini oluşturmayı başladı. 8 genç kızın köy yaşamında neler yapabileceğini gösteren yarışmanın nerede, hangi ilde ve ilçede çekildiği ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. TRT1'de gündüz kuşağında izleyicilere Türk gelenek ve kültürünü de yeniden gösterme imkanı bulan Bizim Köyün Kızları yarışmasında birbirinden lezzetli yöresel yemekler de yapılıyor.

1 Saat Önce
2021-12-07 14:44:12
Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları yarışması hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

TRT1'in yeni yarışma programı Bizim Köyün Kızları kısa sürede kendi izleyici kitlesini oluşturmayı başladı. Yarışmayı izleyenler Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları yarışması hangi ilde ve ilçede çekiliyor? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. 8 genç kızın köy yaşamında neler yapabileceğini gösteren yarışmanın nerede, hangi ilde ve ilçede çekildiği ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. TRT1'de gündüz kuşağında izleyicilere Türk gelenek ve kültürünü de yeniden gösterme imkanı bulan Bizim Köyün Kızları yarışmasında birbirinden lezzetli yöresel yemekler de yapılıyor.

TRT1 ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışması izleyicileri ekran başına bağlamaya devam ediyor. Yarışmada şehir hayatından gelen genç kızların köy yaşantısı ile nasıl başa çıkacakları ölçülüyor. 8 acemi genç kız iki takım halinde yarışıyor ve meziyetlerini sergiliyor. Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeyi amaçlayan Bizim Köyün Kızları'nın nerede çekildiği ise pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor?

TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Bizim Köyün Kızları yarışmasının nerede çekildiği merak ediliyor. Doğası ile izleyicilerin de dikkatini çeken yerin nerede ve hangi ilçede olduğu sorusu sıkça soruluyor. Yarışma İstanbul'da dev bir çiftlikte çekiliyor. Otağ çadırının da olduğu 80 dönümlük çiftlilkte unutulmuş örf ve adetler Bizim Köyün Kızları yarışması ile yeniden yaşatılacak.

Bizim Köyün Kızları yarışması hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

Yarışmanın hangi ilde ve ilçede çekildiğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak gelen bilgilere göre Bizim Köyün Kızları yarışması İstanbul'da şehir dışında çekiliyor. Beykoz tarafları olma ihtimali yüksek.

Bizim Köyün Kızları ne zaman yayınlanıyor?

Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün saat 13.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Bizim Köyün Kızları nedir?

Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturuyorlar. Bizim Köyün Kızları çiftliğinde dev bir otağ çadırında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yapacak olan yarışmacılar hem öğrenecekler hem de amansız bir yarışın içine girdiler. İki eğitmenin bulunduğu yarışmada, yarışmacı kızlara doğal yaşam etaplarında Şaziment Selam eşlik ederken, mutfak etaplarında ise Nuray Köse eğitmen koltuğunda oturuyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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