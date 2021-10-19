DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni görevden alındı
İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler
Kazakistan, kripto para üretiminde dünyada ikinci
2021 AÖF sınavları yüz yüze mi olacak? AÖF 1. dönem vize sınavı online (uzaktan) mı yapılacak?
Polonya-AB gerilimi tırmanıyor: 'Reddediyoruz!'
2021 AÖF güz sınav tarihleri | AÖF 1. dönem vize sınavı ne zaman?
Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç bulundu
AFAD personel alımı 2021 başvurusu | AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
Bazı insanlar COVID-19’a karşı genetik yönden dirençli olabilir
NASA uyardı: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek
Bütçeden ödenek yapılacak 67 saha belli oldu
Galip Aykaç kimdir? BİM kimin? BİM marketlerin sahibi kim?
Otomotivde 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı
Rusya’dan İran’a askeri alanda iş birliği teklifi
İsrail polisinden Mevlit Kandili kutlamalarına müdahale

TIMETURK / GENEL / Bizim Köyün Kızları ne zaman saat kaçta başlıyor? Bizim Köyün Kızları hangi gün yayınlanıyor?

Bizim Köyün Kızları ne zaman saat kaçta başlıyor? Bizim Köyün Kızları hangi gün yayınlanıyor?

Bizim Köyün Kızları ne zaman saat kaçta başlıyor? Bizim Köyün Kızları hangi gün yayınlanıyor? TRT 1'in yeni yarışması Bizim Köyün Kızları seyircilerden tam not aldı. Öğle kuşağında özellikle ev hanımlarına eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunan Bizim Köyün Kızları yarışmasının ne zaman saat kaçta başladığı araştırılıyor.

3 Saat Önce
2021-10-19 13:48:38
Bizim Köyün Kızları ne zaman saat kaçta başlıyor? Bizim Köyün Kızları hangi gün yayınlanıyor?

Bizim Köyün Kızları hangi saatte başlıyor? Bizim Köyün Kızları hangi gün ne zaman yayınlanıyor? TRT 1'in yeni yarışması Bizim Köyün Kızları seyircilerden tam not aldı. Öğle kuşağında özellikle ev hanımlarına eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunan Bizim Köyün Kızları yarışmasının ne zaman saat kaçta başladığı araştırılıyor.

TRT1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasına izleyicilerden yoğun ilgi var. TRT 1, hafta içi her gün öğle kuşağında “Bizim Köyün Kızları” isimli yarışma programıyla ekranlara yeni bir soluk getiriyor. Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarışıyor. Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturuyorlar.

Bizim Köyün Kızları ne zaman saat kaçta başlıyor?

Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün saat 13.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Bizim Köyün Kızları yarışması nerede çekiliyor?

TRT 1'in sevilen yarışması Bizim Köyün Kızları'nın nerede hangi ilde ve köyde çekildiği bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Yarışma İstanbul'da dev bir çiftlikte çekiliyor. Otağ çadırının da olduğu 80 dönümlük çiftlilkte unutulmuş örf ve adetler Bizim Köyün Kızları yarışması ile yeniden yaşatılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş