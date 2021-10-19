Bizim Köyün Kızları ne zaman saat kaçta başlıyor? Bizim Köyün Kızları hangi gün yayınlanıyor? TRT 1'in yeni yarışması Bizim Köyün Kızları seyircilerden tam not aldı. Öğle kuşağında özellikle ev hanımlarına eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunan Bizim Köyün Kızları yarışmasının ne zaman saat kaçta başladığı araştırılıyor.

Bizim Köyün Kızları hangi saatte başlıyor? Bizim Köyün Kızları hangi gün ne zaman yayınlanıyor? TRT 1'in yeni yarışması Bizim Köyün Kızları seyircilerden tam not aldı. Öğle kuşağında özellikle ev hanımlarına eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunan Bizim Köyün Kızları yarışmasının ne zaman saat kaçta başladığı araştırılıyor.

TRT1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasına izleyicilerden yoğun ilgi var. TRT 1, hafta içi her gün öğle kuşağında “Bizim Köyün Kızları” isimli yarışma programıyla ekranlara yeni bir soluk getiriyor. Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarışıyor. Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturuyorlar.

Bizim Köyün Kızları ne zaman saat kaçta başlıyor?

Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün saat 13.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Bizim Köyün Kızları yarışması nerede çekiliyor?

TRT 1'in sevilen yarışması Bizim Köyün Kızları'nın nerede hangi ilde ve köyde çekildiği bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Yarışma İstanbul'da dev bir çiftlikte çekiliyor. Otağ çadırının da olduğu 80 dönümlük çiftlilkte unutulmuş örf ve adetler Bizim Köyün Kızları yarışması ile yeniden yaşatılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.