Nuray Köse kimdir? Bizim Köyün Kızları Nuray anne nereli, kaç yaşında? TRT 1'in yeni yarışma programı Bizim Köyün Kızları izleyicilerden tam puan aldı. Yarışmada sunuculuk ve eğitmenlik yapan Nuray Anne'nin de kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birbirinden güzel yöresel lezzetlerin tarifini veren Nuray Anne'nin gerçek adının Nuray Köse olduğu öğrenildi. Nuray Köse sosyal medyayı aktif şekilde kullanan geleneksel Türk lezzetlerine hakim olan aşçıdır. Nuray Köse daha önce de televizyon programlarında yemek yapmıştır.

Nuray Köse kimdir? Bizim Köyün Kızları Nuray anne nereli, kaç yaşında? TRT 1'in yeni yarışma programı Bizim Köyün Kızları izleyicilerden tam puan aldı. Yarışmada sunuculuk ve eğitmenlik yapan Nuray Anne'nin de kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birbirinden güzel yöresel lezzetlerin tarifini veren Nuray Anne'nin gerçek adının Nuray Köse olduğu öğrenildi. Nuray Köse sosyal medyayı aktif şekilde kullanan geleneksel Türk lezzetlerine hakim olan aşçıdır. Nuray Köse daha önce de televizyon programlarında yemek yapmıştır.

Nuray Köse kimdir?

Bizim Köyün Kızları Nuray anne kimdir? Nuray anne nereli? Nuray Köse kimdir? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları dizisinde yarışmanın sunucusu Nuray Anne'nin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor İki eğitmenin bulunduğu yarışmada, yarışmacı kızlara doğal yaşam etaplarında Şaziment Selam eşlik ederken, mutfak etaplarında ise Nuray Köse eğitmen koltuğunda oturuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bizim Köyün Kızları yarışmasında eğitmenlik yapan Nuray Anne'nin geröek adının Nuray Köse olduyğu öğrenildi.

Nuray Köse aslında Türk yemekleri konusunda bilgili bir aşçıdır. Geleneksel Türk mutfağına oldukça hakim olan Nuray Köse Bizim Köyün Kızları yarışmasında yarışmacılara yemek eğitimi de veriyor. Nuray Köse sosyal medyada da oldukça iyi tanınıyor. Nuray Köse daha önce de televizyon deneyimi bulunuyor. Nuray Anne (Nuray Köse) Ezgi Sertel'le Kadınlar Bilir programında da izleyicinin karşısına çıkmıştı.Nur Mutfagı – Nuray Köse isimli İnstagram ve Youtube kanalları olan Nuray Köse sosyal medyada da oldukça ünlüdür.

Nuray Anne (Nuray Köse) nereli?

Nuray Köse yöresel lezzetler konusunda oldukça bilgilidir. Nuray Köse aslen Kastamonuludur. Kastamonu yemekleri ve Karadeniz yemekleri konusunda iyi bir aşçıdır. Nuray Köse daha önce TRT 1'de İyi Fikir programında da yemek yapmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.