Bizim Köyün Kızları Nuray anne kimdir? Nuray anne nereli? Nuray Köse kimdir? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları dizisinde yarışmanın sunucusu Nuray Anne'nin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Köy yaşamı görmemiş 8 acemi kızın 2 grup halinde birbirleriyle yarıştığı Bizim Köyün Kızları yarışmasında Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş adetleri ve yemekleri de izleyiciye aktarılıyor. Yarışmacılar doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturuyorlar. İşte

Bizim Köyün Kızları Nuray anne kimdir? Nuray anne nereli? Nuray Köse kimdir? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları dizisinde yarışmanın sunucusu Nuray Anne'nin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Köy yaşamı görmemiş 8 acemi kızın 2 grup halinde birbirleriyle yarıştığı Bizim Köyün Kızları yarışmasında Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş adetleri ve yemekleri de izleyiciye aktarılıyor. Yarışmacılar doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturuyorlar. İşte

Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarışıyor. Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturuyorlar. Bizim Köyün Kızları çiftliğinde dev bir otağ çadırında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yapacak olan yarışmacılar hem öğrenecekler hem de amansız bir yarışın içine girdiler.

Bizim Köyün Kızları Nuray anne kimdir?

İki eğitmenin bulunduğu yarışmada, yarışmacı kızlara doğal yaşam etaplarında Şaziment Selam eşlik ederken, mutfak etaplarında ise Nuray Köse eğitmen koltuğunda oturuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bizim Köyün Kızları yarışmasında eğitmenlik yapan Nuray Anne'nin geröek adının Nuray Köse olduyğu öğrenildi.

Nuray Köse kimdir?

Nuray Köse aslında Türk yemekleri konusunda bilgili bir aşçıdır. Geleneksel Türk mutfağına oldukça hakim olan Nuray Köse Bizim Köyün Kızları yarışmasında yarışmacılara yemek eğitimi de veriyor. Nuray Köse sosyal medyada da oldukça iyi tanınıyor. Nuray Köse daha önce de televizyon deneyimi bulunuyor. Nuray Anne (Nuray Köse) Ezgi Sertel'le Kadınlar Bilir programında da izleyicinin karşısına çıkmıştı.Nur Mutfagı – Nuray Köse isimli İnstagram ve Youtube kanalları olan Nuray Köse sosyal medyada da oldukça ünlüdür.

Nuray anne (Nuray Köse) nereli?

Nuray Köse yöresel lezzetler konusunda oldukça bilgilidir. Nuray Köse aslen Kastamonuludur. Kastamonu yemekleri ve Karadeniz yemekleri konusunda iyi bir aşçıdır. Nuray Köse daha önce TRT 1'de İyi Fikir programında da yemek yapmıştır.

Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlanan Bizim Köyün Kızları yarışması izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kent yaşamında büyümüş 8 genç kızın köy yaşamına adım atmasıyla nasıl zorluk çekeceği eğlenceli yarışmalarla izleyicilere sunuluyor. Yarışmayı keyifle izleyenler ve köy yaşamını özleyenler Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları hangi köyde çekiliyor? sorularına yanıt arıyor.

Bizim Köyün Kızları ne zaman yayınlanıyor?

Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün saat 13.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.