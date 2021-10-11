Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları yarışmasına başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? TRT 1'in yeni yarışması 'Bizim Köyün Kızları' izleyicilere köy yaşantısının zorluklarını ve eğlencesini anlatacak. Bizim Köyün Kızları ile heyecanlı ve keyifli yarışmalar TRT 1 ekranlarında yer alacak. Şehir hayatında büyümüş 8 genç kız devasa bir köy çiftliğinde yarışarak izleyicilere eğlenceli vakit geçirtecek. Bu yarışmada yerini almak isteyenler de Bizim Köyün Kızları yarışmasına başvuru nasıl ve nereden yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? TRT 1'in yeni yarışması "Bizim Köyün Kızları" izleyicilere köy yaşantısının zorluklarını ve eğlencesini anlatacak. Bizim Köyün Kızları ile heyecanlı ve keyifli yarışmalar TRT 1 ekranlarında yer alacak. Şehir hayatında büyümüş 8 genç kız devasa bir köy çiftliğinde yarışarak izleyicilere eğlenceli vakit geçirtecek. Bu yarışmada yerini almak isteyenler de Bizim Köyün Kızları yarışmasına başvuru nasıl ve nereden yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Bizim Köyün Kızları yarışmasında aynı zamanda geleneksel Türk örf ve adetlerini de hatırlatılacak. Bizim Köyün Kızları yarılmasında 8 genç kız köy yaşamında mücadele verecek. Yarışmacılar köy işleri yapacak ve geleneksel Türk yemeklerini en iyi şekilde hazırlamaya çalışacaklar.

Bizim Köyün Kızları başvurusu nasıl yapılır?

Bizim Köyün Kızları yarışması TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Yarışmada yarışmacı olarak yer alamak isteyenler https://www.bizimkoyunkizlari.com/ adresinden başvuru yapabilirler.

Bizim Köyün Kızları yarışması nerede çekiliyor?

TRT 1'in yeni yarışması Bizim Köyün Kızları İstanbul'da dev bir çiftlikte çekiliyor. Otağ çadırının da olduğu 80 dönümlük çiftlilkte yarışmacılarını işleri çok zor olacak. Unutulmuş örf ve adetler Bizim Köyün Kızları yarışması ile yeniden yaşatılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.