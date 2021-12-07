TRT 1'in sevilen yarışma programı Bizim Köyün Kızları izleyiciler tarafından tam not aldı. Gündüz kuşağında yayınlanan yarışmanın nerede çekildiği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları İstanbul'da mı çekiliyor? sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Bizim Köyün Kızları şehir hayatından gelen 8 genç kızın köy yaşantısında nasıl performans göstereceği üzerine kurulmuştur. Yarışmada Türk yöresel lezzetleri de yapılıyor.

Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları İstanbul'da mı çekiliyor? Gündüz kuşağında yayınlanan TRT 1'in sevilen yarışma programı Bizim Köyün Kızları izleyiciler tarafından tam not almayı başardı. Bizim Köyün Kızları şehir hayatından gelen 8 genç kızın köy yaşantısında nasıl performans göstereceği üzerine kurulmuştur. Yarışmada Türk yöresel lezzetleri de yapılıyor. TRT 1'de hafta içi her gün yayınlanan yarışmanın nerede çekildiği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Bizim Köyün Kızları yarışması hakkında bilinmeyenler...

TRT 1 ekranlarının yeni yarışma programı Bizim Köyün Kızları izleyicilerden tam not almayı başardı. Ekranlara yeni bir soluk getiren Bizim Köyün Kızları yarışması ile izleyiciler alışılagelmiş gündz kuşağı programlarından kaçma fırsatı buldu. Hafta içi her gün yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında 8 genç acemi kız takımlar halinde yarışıyor ve köy yaşantısında meziyetlerini sergilemeye çalışıyor. Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeyi de amaçlayan Bizim Köyün Kızları'nın nerede çekildiği de pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor?

Bizim Köyün Kızları yarışması şehir yaşantısından uzak bir gölgede çekiliyor. Çekimlerin yapıldığı il ve ilçe henüz belli değil ancak çekimlerin İstanbul Beykoz ve Çatalca taraflarında yapıldığı tahmin ediliyor.

Bizim Köyün Kızları ne zaman saat kaçta başlıyor?

Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışma hafta içi saat 14:00'te başlıyor.

Bizim Köyün Kızları yarışmasına nasıl başvuru yapılır?

Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı olmak isteyenler internetten başvuru formu doldurabilirler. Başvuru için https://www.bizimkoyunkizlari.com/ adresine gidebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.