TRT 1'in yeni yarışması Bizim Köyün Kızları yarışmacıları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Daha önce hiç köy hayatı yaşamamış 8 acemi genç kız 80 dönümlük dev bir çiftlikte köy yaşantısına alışmaya çalışacak. Peki Bizim Köyün Kızları yarışmacıları kimler? Bizim Köyün Kızları sunucusu kim? Yaşamlarının en ciddi sınavını veren kızlar geleneksel Türk mutfağına dair yemekleri de yapmaya çalışacak. Eğlenceli ve keyifli program Bizim Köyün Kızları TRT1'de yayınlanacak.

TRT 1'in yeni yarışması Bizim Köyün Kızları yarışmacıları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Daha önce hiç köy hayatı yaşamamış 8 acemi genç kız 80 dönümlük dev bir çiftlikte köy yaşantısına alışmaya çalışacak. Peki Bizim Köyün Kızları yarışmacıları kimler? Bizim Köyün Kızları sunucusu kim? Yaşamlarının en ciddi sınavını veren kızlar geleneksel Türk mutfağına dair yemekleri de yapmaya çalışacak. Eğlenceli ve keyifli program Bizim Köyün Kızları TRT1'de yayınlanacak.

TRT 1 yeni yarışma programı ile gündüz kuşağında izleyenlere keyifli ve eğlenceli zaman çeçirmelerini sağlayacak. Gündüz kuşağında iç karartıcı programlardan sıkılan ev hanımları TRT 1'in yeni yarışması Bizim Köyün Kızları ile güzel vakit geçirecek. TRT 1'de tanıtımları dönemey başlanan Bizim Köyün Kızları yarılşması şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Dizide daha önce köy yaşantısı görmemiş 8 şehirli genç kız köy yaşamın zorluklarını görecek ve köy yaşamına uygun yarışmalara katılacak.

Bizim Köyün Kızları yarışmacıları kimler?

Bizim Köyün Kızları yarışması henüz yayınlanmadı. Yarışma çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Bizim Köyün Kızları yarışmacılarının da kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Henüz Bizim Köyün Kızları yarışmacılarının kim olduğuna dair bilgi yok. Yarışma başlayınca yarışmacılar hakkında detay gelecektir. Bizim Köyün Kızları yarılmasında 8 genç kız köy yaşamında mücadele verecek. Yarışmacılar köy işleri yapacak ve geleneksel Türk yemeklerini en iyi şekilde hazırlamaya çalışacaklar.

Bizim Köyün Kızları sunucusu kim?

Bizim Köyün Kızları yarışmasının sunucusu da henüz açıklanmadı. Yarışma başlayınca sunucunun kim olduğu da belli olacak.

Bizim Köyün Kızları yarışması nerede çekiliyor?

TRT 1'in yeni yarışması Bizim Köyün Kızları İstanbul'da dev bir çiftlikte çekiliyor. Otağ çadırının da olduğu 80 dönümlük çiftlilkte yarışmacılarını işleri çok zor olacak. Unutulmuş örf ve adetler Bizim Köyün Kızları yarışması ile yeniden yaşatılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.