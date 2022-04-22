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TIMETURK / GENEL / Bayram ikramiyesi 27 Nisan'da mı yatacak? 27 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri kimlere yatırılacak? (TC kimlik Numarasına göre bayram ikramiyeleri)

Bayram ikramiyesi 27 Nisan'da mı yatacak? 27 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri kimlere yatırılacak? (TC kimlik Numarasına göre bayram ikramiyeleri)

Bayram ikramiyesi 27 Nisan'da mı yatacak? 27 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri kimlere yatırılacak? TC kimlik Numarasına göre bayram ikramiyeleri yatış tarihleri belli oldu. Milyonlarca emekli 2022 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılmasını bekliyordu. Ancak gelen son açıklamalar Ramazan ayında bayram emekli ikramiyelerinin 1100 TL olacağı şeklindeydi. Emeklileri ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı ve ikramiye tarihleri belli oldu.

19 Dakika Önce
2022-04-22 11:18:51
Bayram ikramiyesi 27 Nisan'da mı yatacak? 27 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri kimlere yatırılacak? (TC kimlik Numarasına göre bayram ikramiyeleri)

Bayram ikramiyesi 27 Nisan'da mı yatacak? 27 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri kimlere yatırılacak? TC kimlik Numarasına göre bayram ikramiyeleri yatış tarihleri belli oldu. Milyonlarca emekli 2022 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılmasını bekliyordu. Ancak gelen son açıklamalar Ramazan ayında bayram emekli ikramiyelerinin 1100 TL olacağı şeklindeydi. Emeklileri ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı ve ikramiye tarihleri belli oldu.

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin flaş açıklama geldi. Açıklama ile emekli bayram ikramiuelerinine ne zaman hesaplara yatacağı netleşti.

Bayram ikramiyesi 27 Nisan'da mı yatacak?

2022 yılında Ramazan bayramı 2 Mayıs gününe denk geliyor. Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 Mayıs'tan önce yatacağı açıklanmıştı. Son gelen bilgilere göre Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da hesaplara yatacak.

27 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri kimlere yatırılacak?

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle: 4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

2022 bayram ikramiyesi 1100 lira (TL) mi?

Bakan Bilgin 2022 yılında Ramazan ayında emekli bayram ikramiyelerinde zam düşünülmediğini duyurdu. Bilgin güncel rkamın yani 1100 TL'nin Ramazan bayramında emeklilere ikramiye olarak ödeneceğini açıkladı.

2022 bayram ikramiyesi 1100 lira (TL) mi? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak mı? Ramazan bayram ikramiyesi (bin 100) bin yüz lira mı?
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