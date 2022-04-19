2022 bayram ikramiyesi 1100 lira (TL) mi? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak mı? Ramazan bayram ikramiyesi (bin 100) bin yüz lira mı?

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak mı? 2022 bayram ikramiyesi 1100 lira (TL) mi? Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi (bin 100) bin yüz lira mı? soruları Bakan Bilgin'in açıklamalarından sonra sorulmaya başlandı. Vedat Bilgin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Emekli bayram ikramiyelerine zam beklentisine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin 1100 TL olarak hesaplara yatacağını duyurdu. Peki 2022 Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi 1.100 TL mi?

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak mı? 2022 bayram ikramiyesi 1100 lira (TL) mi? Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi bin yüz lira mı? soruları Bakan Bilgin'in açıklamalarından sonra sorulmaya başlandı. Vedat Bilgin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Emekli bayram ikramiyelerine zam beklentisine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin 1100 TL olarak hesaplara yatacağını duyurdu. Peki 2022 Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi 1.100 TL mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok kritik açıklamalar geldi. Günlerdir kamuoyunda emekli bayram ikramielerine yapılması düşünülen zam oranları tartışılıyordu. Emekliler de artan hayata pahalılığı ve enflasyon nedeniyle emekli bayram ikramiyelerine 2022 yılında iyi bir artış vekliyordu. Ancak Bakan Bilgin'in açıklamaları ile böyle bir planın olmadığı belirtildi.

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV'nin sorularını yanıtladı. Emekli bayram ikramiyelerine dair açıklama yapan Bilgin "Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

2022 bayram ikramiyesi 1100 lira (TL) mi?

Bakan Bilgin 2022 yılında Ramazan ayında emekli bayram ikramiyelerinde zam düşünülmediğini duyurdu. Bilgin güncel rkamın yani 1100 TL'nin Ramazan bayramında emeklilere ikramiye olarak ödeneceğini açıkladı.

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Bilgin "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz." dedi.

3600 ek gösterge çalışmaları

Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: "3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum. Mevcut maaşa çok yansımıyor ama emeklilikte çok yararlı. Şu anda bizim gündemimizde bu yok."

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