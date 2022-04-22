Vaggon ile Yaza Damga Vuracak Ürünlere Göz Attık

Güneş henüz tam olarak bayıltıcı sıcaklarını üzerimize yollamamışken Vaggon koleksiyonlarında bizleri bekleyen yazlık ürünleri mercek altına aldık.

Her biri birbirinden içimizi ısıtan parçalar, bu yazın son derece renkli ve eğlenceli geçeceğini açıkça müjdeliyor. Kadın jean pantolon çeşitleri, şort modelleri, gömlek ve elbise çeşitleri de dahil olmak üzere hemen tüm parçalarda, rahatlık ve özgürlük hissi adeta kumaşların arasından yüzümüze gülümsüyor. Vaggon, yaz için ürün yelpazesini yine her zamanki gibi son derece geniş tutmuş. Spor, spor-şık, şık ve business kıyafet parçalarına ulaşabileceğiniz yaz kataloğu, renklerin ve desenlerin eğlenceli danslarına ev sahipliği yapıyor.

Vaggon yaz koleksiyonunda biraz zaman geçirdiğimizde, bu yaza damga vuracak en iddialı parçaların ilk sıralarında kadın gömlek modelleri olduğunu açıkça görmüş olduk. Bağlamalı, salaş, uzun, kısa, fırfır detaylı ya da asimetrik kesim onlarca farklı kadın gömlek tasarımına yer veren Vaggon Giyim, bu yazın diğer tüm yazlardan daha renkli ve iddialı olacağını da fısıldıyor. Beyaz, siyah ve de gri bir yana, zebra desenli, çiçek desenli, ekose ve de puantiyeli renkli tasarımların ön plana çıktığı koleksiyonlarda düz renk tasarımlar için de oldukça iddialı renkler tercih edilmiş. Pembe, turuncu, yeşil ya da mavi gibi göz alıcı renklerde kadın gömlek tasarımlarına ulaşabileceğiniz yaz kataloğunda, %50'ye varan indirimli fiyatlar da içinizi en az yaz güneşi kadar ısıtacak.

Güpür Dokuma Prenses Kol Premium Kroşe Gömlek

Kadın gömlek modelleri arasında yaz için en iddialı parçalardan olan güpür dokuma prenses kol Premium kroşe gömlek, gündüz ya da gece rahatlıkla kullanabileceğiniz farklı ve eğlenceli özel bir tasarıma sahip. Transparan yapısı ile güneşin teninize ulaşmasına müsaade eden bu tasarım hemen tüm beden yapısına sahip kadınların rahatlıkla taşıyabilecekleri geniş kalıplara sahip. İçerisinde büstiyer ya da sadece bikini kullanarak, sahilin ya da sokakların en havalı kadını olabilirsiniz.

Renk Bloklu Flok Baskılı Oversize Poplin Gömlek

Renk bloklu flok baskılı oversize poplin gömlek, yaz aylarında en sık kullanacağınız ve en rahat parçalardan olmaya aday. Şort ya da kot pantolon ile kolaylıkla kombinleyebileceğiniz bu modelin iki göz alıcı renk seçeneği bulunuyor. Salaş ve özgür görüntüsüyle, yazın sıcağında sizi en iyi anlayacak kıyafetler arasında sayabileceğimiz bu kadın gömlek modelini tatlı esintilerde ince bir ceket yerine de kullanabilirsiniz.

Bu Yaz Vaggon ile Çok Renkli Geçecek

Yaz aylarında kadın mont ve hırka modellerinde görmeye alışık olduğumuz soft renkler bu ürünlerle birlikte dolaplara kaldırılacak. Vaggon, yaz sezonu ürünlerinde daha göz alıcı canlı ve fosforlu renklere yer vermiş. Turuncu ve yeşil gibi dikkat çekici parlak renkleri üst ya da alt parçalarda özgürce deneyimlemenize imkan veren onlarca farklı ürünü koleksiyonlarında sergileyen Vagon Giyim, beyaz ve siyah klasiklerini de unutmamış. Beyaz şort etek ya da siyah crop modellerini renkli ya da desenli parçalarla bir arada kullanarak yazı renk cümbüşüyle selamlayabilirsiniz.

Mix Önü Büzgülü Yakası Fırfırlı Çiçek Desenli Örme Bluz

Önü büzgülü, yakası fırfırlı çiçek desenli örme bluz, tam olarak yaz ayından beklediğimiz o canlı ve sıcak görüntüyü taşımanıza imkan veriyor. Geniş omuz dekoltesi ve büzgülü özel yapısı ile kadın jean pantolon, şort ya da etek çeşitleriyle muhteşem bir uyum yakalayabilir.

Mini Yırtmaç Detaylı Şort Etek

Mini yırtmaç detaylı şort etek, Vaggon yaz koleksiyonunun en şık ve rahat parçalarından. İster bir crop isterseniz örme bluz ile kombinleyin, günün her saatinde rahatlığı hissedebilirsiniz. 7 farklı renkte satışa sunulan bu özel parçanın en çok tercih edilen beyaz ve siyah renklerini özel davet ve gecelerde de uygun üst parçalar ile kombinleyerek kullanabilirsiniz.

Tek Omuz Dekolteli Fitilli Bodycon Elbise

Gece mavisi, tek omuz, dekolteli fitili şık bir elbiseye kim hayır diyebilir ki. Vaggon, üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunduğu bu özel elbise modelinin yazın favorileri arasında yer alacağı konusunda son derece iddialı. Hem gündüz hem de gece kullanabileceğiniz bu rahat kesim elbise ile kendinizi daha çekici hissedeceksiniz.

Bisiklet Yaka Kolsuz Şeritli Crop Örme Bluz

Üç farklı renk seçeneğiyle, yaz boyunca giy ve çık kıyafetleriniz arasında yer alacak bu kolsuz şeritli crop örme bluz modeli, hem kadın jean pantolon modelleri ile hem de şort, etek ve eşofman parçalarıyla rahatlıkla kombinlenebilir. Üstelik bu üründe de bir süre için %50 indirimli fiyatlardan faydalanabileceğinizi hatırlatalım.

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