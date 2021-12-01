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Baş öğretmen olma şartları | Baş öğretmen nasıl olunur? Kimler başöğretmen olabilir?

TIMETURK / GENEL / Baş öğretmen olma şartları | Baş öğretmen nasıl olunur? Kimler başöğretmen olabilir?

Baş öğretmen olma şartları | Baş öğretmen nasıl olunur? Kimler başöğretmen olabilir?

Baş öğretmen olma şartları | Baş öğretmen nasıl olunur? Kimler başöğretmen olabilir? sorusu şu sıralar pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı konuşmada uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından binlerce öğretmen de uzman öğretmen olmanın şartlarını araştırmaya başladı.

2 Saat Önce
2021-12-01 15:44:54
Baş öğretmen olma şartları | Baş öğretmen nasıl olunur? Kimler başöğretmen olabilir?

Baş öğretmen olma şartları | Baş öğretmen nasıl olunur? Kimler başöğretmen olabilir? sorusu şu sıralar pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı konuşmada uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından binlerce öğretmen de uzman öğretmen olmanın şartlarını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenler ile ilgili peş peşe müjdeler geldi. Erdoğan öğretmenlik konusunda sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılacağını duyurdu. Ayrıca öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kısa sürede Meclis'e geleceğini belirtti. Erdoğan ayırca açıklamasında uzman öğretmen ve baş öğretmen uygulamasının da devreye alınacağını açıkladı. Peki baş öğretmen nasıl olunur? Kimler başöğretmen olabilir? İşte baş öğretmen olma şartları... Türk Telekom Reklamı

Baş öğretmen olma şartları neler?

Baş öğretmen olma şartları neler sorusu şu sıralar pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak isteyen binlerce öğretmenin amaaşında da artış yaşanacak. Erdoğan uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik konusu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.

Kimler baş öğretmen olur?

Uzman öğretmen olarak 10 yıl görev yapanlar baş öğretmen olabilecek. Erdoğan açıkalamasında "10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar." dedi

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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