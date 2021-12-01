Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman öğretmen maaşı artacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim sektörüne yönelik peş peşe müjdeler geldi. Erdoğan son açıklamasında uzman öğretmenliğin hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında '10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenliği getiriyoruz.' dedi. Erdoğan'ın müjdesi sonrası yüz binlerce öğretmen uzman öğretmen maaşlarının yüksek olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman öğretmen maaşı artacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim sektörüne yönelik peş peşe müjdeler geldi. Erdoğan son açıklamasında uzman öğretmenliğin hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenliği getiriyoruz." dedi. Erdoğan'ın müjdesi sonrası yüz binlerce öğretmen uzman öğretmen maaşlarının yüksek olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuşuyor. Erdoğan burada öğretmenlere yönelik peş peşe müjdeleri sıraladı. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanunu'n çıkacağını açıklamıştı. Son açıklamasında ise Erdoğan uzman öğretmenliğin geleceğini duyurdu.

Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.

Uzman öğretmen maaşı artacak mı?

Uzman öğretmenlerin ne gibi ayrıcalığı olacağı maaş konusunda ne gibi artısı olacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Ancak yapılan açıklamalara göre uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşlarının bir müktar artış yapılacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili daha net bilgiler ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.