Baş ağrınızın sebebi trigliserid yüksekliği olabilir

Kanda yer alan trigliserid olması gerekenden yüksek olduğunda vücutta ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Peki trigliserid nedir? Kanda ne kadar trigliserid olmalı? Trigliserid yüksekliğinde vücutta ne gibi belirtiler olur? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...



Trigliserid kanımızda yer alan bir tür yağdır. Vücudumuz besinlerden aldığımız kalorileri hemen kullanmayacaksa trigliseride dönüştürür ve yağ hücrelerinde bunları depolar. Uzun süreli açlıklarda, fazla enerji sarf ettiğimizde, hormon ürettiğimizde vücudumuz depolardaki trigliseridleri enerjiye dönüştürür ve kullanır.

Vücudumuzda trigliserid miktarı ne kadar olmalı?

Vücudumuzda yer alan yaygın lipid (yağ) türlerinden trigliseridin normal değeri 150 mg/dl'dır. 150 mg/dl ile 199 mg/dl arası değerler trigliserid için sınır değerlerdir. Bu değer 200'ün üzerine çıkarsa trigliserid yüksekliği olarak ifade edilir.

Trigliserid yüksekliğinde vücutta ne gibi belirtiler oluşur?

Trigliserid miktarı 500mg/dL'ı geçtiğinde vücutta belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Trigliserid bu kadar yükseldiğinde baş ağrısı, yorgunluk, diz ve dirsek eklemlerinde nodül oluşumu ve pankreatit görülür. Trigliserid miktarı yüksek olduğunda 6 ayda bir rutin kontrol gerekir.

Vücudumuzdaki trigliserid miktarı neden yükselir?

Trigliseridin yükselme nedeni kişiden kişiye değişir. Fakat genel olarak trigliserid yüksekliğine yüksek tansiyon hastalığı, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, akut hepatit, diyabet, tiroid hastalıkları (hipotiroidizm), karaciğer hastalıkları, Cushing Sendromu, akromegali neden olabilir. Ayrıca kalıtsal hipertrigliseridemi, kalıtsal disbetalipoproteinemi, lipoprotein lipaz eksikliği, tip 3 hiperlipoproteinemi, tip 5 hiperlipoproteinemi gibi genetik nedenler sonucunda da trigliserid yükselebilir.



Hamilelik dönemi, obezite, hareketsiz bir hayat, aşırı sigara tüketimi, alkol tüketimi, öğünlerde çok fazla yemek yemek, gece geç saatlerde yemek yemek, sağlıksız ve dengesiz beslenmek, fazla miktarda işlenmiş gıda tüketmek ve kullanılan bazı ilaçların (meme kanseri, yüksek tansiyon, HIV gibi hastalıkların tedavisinde alınan ilaçlar) doğurduğu yan etkiler de trigliserid miktarının yükselmesine neden olur.

Yüksek trigliserid nasıl düşürülür?

Trigliseridi düşürmek için sağlıklı bir hayat sürmek gerekir. Düzenli egzersiz, şeker ve beyaz undan uzak durma, sağlıklı yağlar tüketme, alkolden ve sigaradan uzak durma, meyve tüketiminde aşırıya kaçmama, hamur işlerinden uzak durma, pirinçten uzak durma, sebze ağırlıklı beslenme ve fazla kiloları verme sayesinde trigliserid miktarını düşürebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.