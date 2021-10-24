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TIMETURK / EĞİTİM / Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devlet'te

Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devlet'te

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitimi merkezlerinin düzenlediği kurslara ait tüm sertifikaların e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-10-24 18:49:03
Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devlet'te

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Özer, Hayat Boyu Öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre, düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini bildirdi. Özer, "Bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı da tamamlamış bulunuyoruz. Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapısından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

37 MİLYON 821 BİN 524 KİŞİ SERTİFİKA ALDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme kapsamında halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor. Düzenlenen kursların tüm süreçleri Bakanlık tarafından hazırlanan e-Yaygın sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021'e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 kişi, 44 milyon 619 bin 327 sertifika aldı. Artık bu sertifikaların tamamı e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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