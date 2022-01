Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli, mesleği nedir? Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Galatasaray ve Trabzonspor için de kritik öneme sahip olan zorlu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın kim olduğu spor severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Atilla Karaoğlan'ın hayatı ve biyografisi...

Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli, mesleği nedir? Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Galatasaray ve Trabzonspor için de kritik öneme sahip olan zorlu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın kim olduğu spor severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Atilla Karaoğlan'ın hayatı ve biyografisi...

Atilla Karaoğlan kimdir?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Atilla Karaoğlan Süper Lig'de görev yapan Türk hakemdir.

Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur.

Babası eski bir futbolcudur.

Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir.

Süper Lig'de bu sezon yönettiği maçlarda dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki hakem, eski bir futbolcu babanın oğlu ve futbol antrenörlüğü mezunu. Aldığı eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını söylüyor. Hakem olabilmek için yardımcı hakemlik kariyerini bir çırpıda silerek sıfırdan başlamayı göze alacak kadar cesur bir kişiliğe sahip. Bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle tarif ediyor.

Bir ropörtajda Ailenizi tanıyabilir miyiz? sorusuna Atilla Karaoğlan şu yanıtı vermişti: "Babamın kendisine ait taşımacılık şirketi var. Annem ev hanımı. Dört kardeşiz. Ablam metalürji ve malzeme mühendisi. Uluslararası bir firmada müdürlük yapıyor. Kız kardeşim Zonguldak TÜİK'te memur. Erkek kardeşim ise babamın işlerini sürdürüyor."

İyi bir hakem için olmazsa olmazlar nelerdir? sorusuna ise Atilal KAraoğlan şu şekilde yanıt vermişti: "İyi bir hakem olabilmek için gelişime açık olmak gerektiğini düşünüyorum. Klişe, "Her şeyi ben bilirim, her verdiğim karar doğrudur…" yapısından uzaklaşıp, hataları kabul edip, bu hatalardan ders çıkarabilmek ve kendini geliştirebilmek gerekiyor. Yani hakemliğin olmazsa olmazı gelişime açık olmaktır. Ayrıca çabuk karar verebilmek ve bu kararlarda başarı oranını yukarıda tutmak, bunun için de çok maç izleyip analiz yapmak yine hakemliğin olmazsa olmazıdır. Hakemlik sadece sahada maç yönetmekten ibaret değildir. Saha dışında hem mental hem de fiziksel olarak çok çalışkan olup kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınız. Ayrıca bir hakemin sahip olması gereken tüm bu özelliklerinin üzerinde, sağduyu en önemlisidir. Her zaman her müsabakada adalet ve doğruluk önce gelmelidir. Sağduyu adaleti ve anlayışı sağlar. Aynı zamanda sağduyu kuralların ruhunu ve amacını doğru anlayan hakeme çok yardımcı olur. Yani sağduyu iyi bir hakemde olmazsa olmaz özelliklerden biridir. Bence iyi bir hakemde olması gereken başlıca özellikler bunlardır." .