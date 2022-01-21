Kripto paralardaki çöküşü bilen İslam Memiş, yatırımcıya ne tavsiyede bulundu?

Haftalar öncesi 'Kripto paralar çökecek, ulus devletler tokat atacak' diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ilk çöküşün ardından ikinci çöküşü de bildi. Memiş son yaptığı açıklamada ise, 'Sepetimde artık bitcoin de var. Yüzde 50 için bekliyorum' dedi.

Kripto Para piyasaları tarihi şoklardan birini daha yaşıyor. Ayı piyasasından bir türlü kurtulamayan kripto paralar 2022 yılına kötü başlangıç yaptı. 2021 yılının Ekim ayında Boğa piyasasına giren ve tarihi rekorlar kıran kripto paralar Kasım ayında zirveleri gördü. 2021 Kasım ayından sonra ayı piyasasına giren, lider kripto para biriminin dominansı sürekli düşer hale geldi.

ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda düşüşe neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine geriledi.

İslam Memiş kripto paralarda

iki çöküş için de önceden uyardı

İlk çöküşten önce "Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm" uyarısı yapan İslam Memiş, 10 Ocak'ta da "Btc satışlarının arkasında Fed etkisi yok, ulus devletler var. Bu hafta ve önümüzde hafta nedenini açıklayacaklar. 2. çöküşte çok can yanacak! Şimdi tepki yemi verecekler" uyarısı yapmıştı.

"38.90 dolardan yüzde 50 aldım, 1 yıl bekleyeceğim!"

"39 bin 2. çöküş değildi. Ön satıştı. Haftaya sıra Ons'larda!" diyen İslam Memiş, İslam Memiş, "38.900 $ yüzde 50 aldım, 1 yıl beklemek şartıyla" dedi ve ekledi: "Sepetimde artık bitcoin de var. Yüzde 50 için bekliyorum." İslam Memiş, kendisine güvenenlere de aynı şeyi tavsiye etti.

Çöküşü Ukrayna krizimi tetikliyor?

ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkiliyor. Ukrayna'nın olası Rus işgalinde ABD'nin sert tavır alacağı belirtilirken Rusya ekonomisini çökertmek için uygulamaların devreye gireceği de senaryolar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Ukrayna'nın yanında duran AB ve ABD'ye karşı, Rusya'nın da Çin'i arkasına alabileceği beklentiler arasında yer alıyor. Bu da herhangi bir işgal anında küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceği riskini ortaya çıkarıyor.

Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırım hamlesinin yakın zamanda gelecek olması ihtimali de piyasalarda satış dalgası yarattı. Jeopolitik sorunlardan beslenen yatırım aracı Altın ise ons bazında 2 ayın zirvesinde seyretmesi de kripto paralardan kaçışı tetikledi. .