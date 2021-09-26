Yazdığı şiirler ve seslendirdiği türküler ile birçok kişinin gönlüne taht kuran Aşık Veysel, ölümünden sonra bile sık sık dinlenen ozanlarımızdandır. Her bir türküsü gibi Güzelliğin On Para Etmez türküsü de birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Peki Aşık Veysel’in Güzelliğin On Para Etmez türküsünün sözleri nelerdir?

Yazdığı şiirler ve seslendirdiği türküler ile birçok kişinin gönlüne taht kuran Aşık Veysel, ölümünden sonra bile sık sık dinlenen ozanlarımızdandır. Her bir türküsü gibi Güzelliğin On Para Etmez türküsü de birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Peki Aşık Veysel'in Güzelliğin On Para Etmez türküsünün sözleri nelerdir?

İşte Aşık Veysel Güzelliğin On Para Etmez türküsünün sözleri;

Güzelliğin on par' etmez

Güzelliğin on par' etmez

Bu bendeki âşk olmasa

Eğlenecek yer bulamaz

Gönlümdeki köşk olmasa

Eğlenecek yer bulamaz

Gönlümdeki köşk olmasa

Gönlümdeki köşk olmasa

Tabirin sığmaz kaleme

Tabirin sığmaz kaleme

Derdin dermandır yareme

İsmin yayılmaz âleme

Âşıklarda meşk olmasa

İsmin yayılmaz âleme

Âşıklarda meşk olmasa

Âşıklarda meşk olmasa

Kim okurdu, kim yazardı?

Kim okurdu, kim yazardı?

Bu düğümü kim çözerdi?

Koyun kurt ile gezerdi

Fikri başka başk' olmasa

Koyun kurt ile gezerdi

Fikri başka başk' olmasa

Fikri başka başk' olmasa

Güzel yüzün görülmezdi

Güzel yüzün görülmezdi

Bu aşk bende dirilmezdi

Güle kıymet verilmezdi

Âşık ve maşuk olmasa

Güle kıymet verilmezdi

Âşık ve maşuk olmasa

Âşık ve maşuk olmasa

Senden aldım bu feryadı

Senden aldım bu feryadı

Bu imiş dünyanın tadı

Anılmazdı Veysel adı

O sana âşık olmasa

Anılmazdı Veysel adı

O sana âşık olmasa

O sana âşık olmasa

Aşık Veysel'in hayat hikayesi

Yazdığı şiirler ve seslendirdiği türküler ile birçok kişinin gönlüne taht kuran Aşık Veysel, hayat hikayesi ile de birçok kişi tarafından ilgi odağı olmaktadır. Peki Aşık Veysel kimdir? İşte tüm yönleriyle dillerden düşmeyen türkülerin sahibi Aşık Veysel'in hayat hikayesi…

Aşık Veysel tam adıyla Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde hayata gözlerini açmıştır. 3 çocuklu Gülizar ve Karaca lakaplı Ahmet Bey'in en büyük çocuğu olan Aşık Veysel, iki kız kardeşini o dönem yaygın olan çiçek hastalığından dolayı kaybetmiştir. Kendisi de henüz yedi yaşındayken yakalandığı bu hastalık sebebiyle iki gözünü kaybederek hayatına bu şekilde devam etmiştir. O dönemi “Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan “ sözleriyle anlatan Aşık Veysel, ne tür bir zorlukla karşılaştığını bu sözler vasıtasıyla göstermektedir.

Aşık Veysel'in sanat kariyeri ne zaman başladı?

Sanat hayatı babasının ona aldığı bağlama ile başlayan Aşık Veysel, birçok ozanın türkülerini ezbere çalmaya ve söylemeye başlamıştır. 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü Ahmet Kutsi Tecer ile tanışması onun sanat kariyeri için dönüm noktası olmuştur. Ahmet Bey'in verdiği destekle şehir şehir gezen Aşık Veysel oldukça ün kazanmıştır.

Belli bir dönem köy enstitülerinde müzik hocalığı yapan Aşık Veysel, 1965 yılında alınan bir kararla maaşa bağlanmıştır. 70'li yıllarda dönemin ünlü sanatçılarından Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi isimler Aşık Veysel'in türkülerini seslendirerek onun ününü dahada artırmıştır.

Eserlerinde oldukça yalın bir dil kullanan Aşık Veysel, aynı zamanda kelimeleri çok usta bir şekilde kullanmasıyla da bilinir. Eserlerinde en saf duygulara yer veren Aşık Veysel, yaşama sevinci, doğa, aşk, hüzün, iyimserlik, umutsuzluk gibi konuları eserlerinde işlemiştir.

Aşık Veysel ne zaman vefat etti?

Aşık Veysel'in yazmış olduğu şiirler, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında bir araya gelmiştir. 1973 yılında 79 yaşındayken yakalandığı akciğer kanseri sebebiyle hayata gözlerini yummuştur. Ölümünden sonra ise yazmış olduğu şiirler Bütün Şiirleri (1984) adıyla tekrar yayınlanmıştır.

Aşık Veysel'in türküleri nelerdir?

Aşık Veysel'in günümüzde birçok kişi tarafından ezbere bilinen ve birçok ünlü sanatçı tarafından da seslendirilen onlarca türküsü vardır. Şiirlerinde kullandığı kelimeler ile kurduğu anlamlar türkülerine oldukça iyi bir derinlik katmıştır. Bugün halen Aşık Veysel'in seviyesine erişmiş ozan bulunmamaktadır.

Anlatamam Derdimi

Arasam Seni Gül İlen

Atatürk'e Ağıt

Beni Hor Görme

Beş Günlük Dünya

Bir Kökte Uzamış

Birlik Destanı

Çiçekler

Cümle Âlem Senindir

Derdimi Dökersem Derin Dereye

Dost Çevirmiş Yüzünü Benden

Dost Yolunda

Dostlar Beni Hatırlasın

Dün Gece Yar Eşiğinde

Dünya'ya Gelmemde Maksat

Esti Bahar Yeli

Gel Ey Âşık

Gonca Gülün Kokusuna

Gönül Sana Nasihatim

Gözyaşı Armağan

Güzelliğin On Para Etmez

Kahpe Felek

Kara Toprak

Kızılırmak Seni Seni

Küçük Dünyam

Murat

Ne Ötersin Dertli Dertli

Necip

Sazım

Seherin Vaktinde

Sekizinci Ayın Yirmi İkisi

Sen Bir Ceylan Olsan

Sen Varsın

Şu Geniş Dünya'ya

Uzun İnce Bir Yoldayım

Yaz Gelsin

Yıldız (Sivas Ellerinde)

Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.