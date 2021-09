Aşık Veysel Güzelliğin On Para Etmez türküsünün sözleri

Yazdığı şiirler ve seslendirdiği türküler ile birçok kişinin gönlüne taht kuran Aşık Veysel, ölümünden sonra bile sık sık dinlenen ozanlarımızdandır. Her bir türküsü gibi Güzelliğin On Para Etmez türküsü de birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Peki Aşık Veysel’in Güzelliğin On Para Etmez türküsünün sözleri nelerdir?