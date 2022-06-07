Ara tatillerde öğretmenlere tatil mi? Ara tatillerde öğretmenler okula gitmeyecek mi? Ara tatil öğretmenlere de mi tatil oldu? Öğretmenler ara tatilde tatil mi yapacak? soruları Bakan Özer'in açıklamalarının ardından pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ara tatillerde öğretmenlerin bundan böyle okula gelmeyeceğini duyurdu.

Ara tatillerde öğretmenlere tatil mi? Ara tatillerde öğretmenler okula gitmeyecek mi? Ara tatil öğretmenlere de mi tatil oldu? Öğretmenler ara tatilde tatil mi yapacak? soruları Bakan Özer'in açıklamalarının ardından pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ara tatillerde öğretmenlerin bundan böyle okula gelmeyeceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. Eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Mahmut Özer 12. sınıflarda devamsızlıktan sınıfta kalma olmayacağını duyurdu. Özer ayrıca öğretmen atamalarına devam edileceğini belirtti. Özeri öğretmeleri sevindirecek açıklamalarına devam etti.

Ara tatillerde öğretmenlere tatil mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında "2022-2023 eğitim-öğretim yılında ara tatillerde öğretmenlerimizin okula gelme zorunluluğunu kaldıracağız." dedi.

Ara tatil öğretmenlere de mi tatil oldu?

Milyonlarca öğretmen ara tatillerde artık okula gitmeyecek. Öğretmenler de öğrenciler gibi ara tatilde tatil yapacak yada seminerlerine uzaktan devam edecek.

2022-2023 eğitim öüretim takvimi

2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimi belli oldu

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapılacak.

İkinci ara tatili ise Ramazan Bayramıyla birleştirilecek.

470 bin öğretmen 3600 ek gösterge kapsamında

Bakan Özer, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilişkin, şunları kaydetti: "60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak."