Ara tatilde seminer var mı? 2022 Öğretmen ikinci dönem ara tatil seminerleri olacak mı? Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatiline çıktı. Tatil 8 Nisan Cuma günü son ders ziliyle başladı. Tatilin keyfini çıkaran öğrenciler gibi öğretmenler de tatil için plan yaptı. Ancak öğretmenler ara tatilde seminer yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki 2022 ara tatilde mesleki gelişim ve eğitim semineri yapılacak mı?

Ara tatilde seminer var mı? 2022 Öğretmen ara tatil seminerleri olacak mı? Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatiline çıktı. Tatil 8 Nisan Cuma günü son ders ziliyle başladı. Tatilin keyfini çıkaran öğrenciler gibi öğretmenler de tatil için plan yaptı. Ancak öğretmenler ara tatilde seminer yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki 2022 ara tatilde mesleki gelişim ve eğitim semineri yapılacak mı?

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim kesintisiz şekilde devam ediyor. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz senelerde okullar tatil edilmiş ve eğitimler uzaktan, online yapılmaya başlanmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında okullarda eğitim kesintisiz devam etti.

Ara tatilde seminer var mı?

Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı. İkinci dönem ara tatili ise başladı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 9 Nisan'da ara tatile çıktı. 9 gün sürecek tatilde öğretmenler seminer yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

2022 Öğretmen ara tatil seminerleri olacak mı?

2021-2022 ikinci dönem ara tatilde öğretmenler okula giderek seminer yapmayacak. Milyonlarca öğrenci gibi öğretmenler de tatil yapacak. İkinci ara tatil 18 Nisan Pazartesi günü ilk ders zili ile sona erecek. Karnelerse 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi?

1.dönemde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenler 15-22 Kasım'da ara tatilde okullara gelmeyecek" açıklamasında bulunup. 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek ''Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklarını ifade etmişti.

Özer'den ara tatil mesajı

Bakan Özer şu ifadeleri kullandı: "Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…

Ara tatil nedir?

Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.