Ara tatilde seminer zorunlu mu? Nisan (2. Dönem) ara tatil uzaktan katılmak mecburi mi? Seminere katılmama cezası var mı? gibi sorular ara tatile çıkan 1 milyona yakın öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Öğretmenler de öğrenciler gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline çıktı. Öğretmenler ara tatilde seminerlerini uzaktan yapacak. Peki ara tatil seminerlerine katılmak zorunlu mu?

Ara tatilde seminer zorunlu mu? Nisan (2. Dönem) ara tatil uzaktan katılmak mecburi mi? Seminere katılmama cezası var mı? gibi sorular ara tatile çıkan 1 milyona yakın öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Öğretmenler de öğrenciler gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline çıktı. Öğretmenler ara tatilde seminerlerini uzaktan yapacak. Peki ara tatil seminerlerine katılmak zorunlu mu?

Türkiye'de MEB bünyesinde eğitim gören milyonlarca öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen ikinci dönem ara tatilne çıktı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenciyi kapsayan ara tatilde öğretmenler de seminerlere katılmanın zorunlu olup olmayacağını merak ediyor.

Ara tatilde seminer zorunlu mu?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ÖBA üzerinden yürütülen bu dönemdeki mesleki gelişim eğitimlerinde öğretmenlerin 414 binin üzerinde sertifika aldığını ve ÖBA'da öğretmen başına 3,1 eğitimin tamamlandığını belirtti. Ara tatilde seminerlere katılmanın zorunlu olmadığı ve isteğe bağlı olduğu ifade edildi.

Nisan (2. Dönem) ara tatil uzaktan katılmak mecburi mi?

Ülkemizde milyonlarca öğrenci ilk ara tatillerini 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Öğrenciler 8 Nisan'da çalan son ders zili ile ikinci dönem ara tatiline başladı. 9 gün sürecek olan ara tatil 18 Nisan Pazartesi günü bitecek. Ara tatilde öğretmenlerin smenirlere katıması mecburi tutulmuyor.

Mahmut Özer'den seminer açıklaması

Ara tatilde öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine ilişkin soru üzerine Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduklarını ve bu dijital platformu ilk kez 24 Ocak-4 Şubat arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanmaya başladıklarını hatırlattı. Özer, ÖBA üzerinden yürütülen bu dönemdeki mesleki gelişim eğitimlerinde öğretmenlerin 414 binin üzerinde sertifika aldığını ve ÖBA'da öğretmen başına 3,1 eğitimin tamamlandığını belirtti.

İsteğe bağlı olan bu eğitimlere katılımın yüksek olması ve en fazla talebin çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili eğitimlere gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Özer, iklim değişikliğinden atık yönetimine, etkinlik temelli ders tasarımından ilk yardım eğitimine kadar farklı eğitim seçeneklerinin sunulduğu eğitim seminerlerine 175 bin 309 öğretmenin katılım gösterdiğini, 142 bin 425 öğretmenin en az bir eğitimi tamamladığını söyledi.

Bu yılın ilk üç ayında katılan öğretmenlere 908 bin 490 sertifika verildiğini kaydeden Özer, "2021 yılının ilk üç ayında öğretmen başına 19 saatlik eğitim düşerken 2022'nin ilk üç ayında bu sayı 23 saate yükseldi. Yani biz öğretmenlerimize farklı platformlardan eğitim imkanı sunduğumuz zaman öğretmenlerimizin bu eğitimleri almak için büyük bir teveccüh gösterdiğini görmüş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.