Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da EGO otobüs, metro bedava mı? Ankara'da saat kaçta toplu taşıma ücretsiz? Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramında şehir içi toplu taşımaların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada bayram boyunca EGO otobüs seferleri, metro, ANKARAY 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da EGO otobüs, metro bedava mı? Ankara'da saat kaçta toplu taşıma ücretsiz? Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramında şehir içi toplu taşımaların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada bayram boyunca EGO otobüs seferleri, metro, ANKARAY 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

Ramazan bayramına sayılı günler kala Ankara'da yaşayanlar şimdiden tatil planlarını yaptı. Bayram tatilini Ankara'da geçirecek olanlar güzel havaları fırsat bilerek şehir içinde gezinti yapmak istiyor. Ailesiyle birlikte Ankara'da gezmek isteyenler otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Ankaralıları sevindiren açıklama nihayet geldi.

Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Ankara'da bayram boyunca belediye bünyesindeki toplu taşımalar ücretsiz olacak.

Ankara'da EGO otobüs, metro bedava mı?

EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik hizmetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz olacağını duyurdu.

Ankara'da saat kaçta toplu taşıma ücretsiz?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, bayram boyunca saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Arife günü Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

Belediye, arife gününden itibaren mezarlıklarda ring seferleri düzenleneceğini de açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2, Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.

EGO nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaşım hizmetleri veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. 1 Ocak 1950'de Belediye Otobüs İdaresi bünyesine dâhil edilmiştir. 1950-2001 yılları arasında Ankara'ya havagazı (1990'lardan sonra doğalgaz) ve elektrik dağıtımı da yapan kuruluş, bu hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte günümüzde sadece otobüs ve raylı sistem ile şehir içi toplu ulaşımı hizmeti vermektedir.