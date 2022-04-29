5 Mayıs Perşembe Köprüler ve yollar ücretsiz mi? 5 Mayıs saat kaça kadar yollar ve köprüler ücretsiz? 5 Mayıs bedava geçişler bitti mi, saat kaçta bitiyor? Ramazan bayramında milyonlarca araç sahibini sevindirecek haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişlere dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ramazan bayramı boyunca köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak. Peki Ramazan bayramı bitişi olan 5 Mayıs'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüleri ücretsiz mi, yoksa paralı mı?

5 Mayıs Perşembe Köprüler ve yollar ücretsiz mi? 5 Mayıs saat kaça kadar yollar ve köprüler ücretsiz? 5 Mayıs bedava geçişler bitti mi, saat kaçta bitiyor? Ramazan bayramında milyonlarca araç sahibini sevindirecek haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişlere dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ramazan bayramı boyunca köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak. Peki Ramazan bayramı bitişi olan 5 Mayıs'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüleri ücretsiz mi, yoksa paralı mı?

Ramazan bayramını memlekettlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda köprü ve otoyolların ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayp 5 Mayıs Perşembe günü sona erecek. Ramazan bayramı tatili boyunca Karayolları'nın sorumluluğunda olan köprü ve otoyollar ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Bayram tatilinin bitişinde tatilden dönenler 5 Mayıs'ta yolların paralı mı yoksa bedava mı olduğunu araştırıyor.

5 Mayıs Perşembe Köprüler ve yollar ücretsiz mi?

Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan kararda ücretsiz geçişlerin hangi günlerde ve saatler arasında olduğu belirtildi. Buna göre 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar Karayolları sorumluluğunda olan köprü ve yollarda araç geçişleri ücretsiz olacak.

5 Mayıs saat kaça kadar yollar ve köprüler ücretsiz?

5 Mayıs'ta köprüler ve otoyollarda ücretsiz geçişler saat sabah 07.00'ye kadar devam edecek. Bu saatten sonra geçişlerde normal ücret tarifesi işlenecek.

5 Mayıs'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüleri ücretsiz mi, yoksa paralı mı?

5 Mayıs Perşembe günü ücretsiz geçişler sabah saat 07.00'ye kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüleri'nde devam edecek. Ancak saat 07.00'den sonra köprüler ücretli olacak.

Hangi yollarda ve köprüler ücretsiz?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN bayramda ücretsiz mi?

2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.