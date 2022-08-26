2022 Tarkan Harbiye konseri iptal mi edildi? Tarkan Harbiye Açıkhava konserlerini neden iptal etti? Bilet para iadesi yapılacak mı? Tarkan hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Harbiye konserlerine sayılı günler kala Tarkan'dan üzen haber geldi. Harbiye Açık Hava konserlerine büyük önem veren Tarkan'ın bu konserleri iptal ettiği iddia edildi. İptalin nedeni olarak Tarkan'ın kilolarını veremediği ve sahnede istediği performansı gösteremeyecek olması iddia edildi.

2022 Tarkan Harbiye konseri iptal mi edildi? Tarkan Harbiye Açıkhava konserlerini neden iptal etti? Bilet para iadesi yapılacak mı? Tarkan hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Harbiye konserlerine sayılı günler kala Tarkan'dan üzen haber geldi. Harbiye Açık Hava konserlerine büyük önem veren Tarkan'ın bu konserleri iptal ettiği iddia edildi. İptalin nedeni olarak Tarkan'ın kilolarını veremediği ve sahnede istediği performansı gösteremeyecek olması iddia edildi.

Eylül aylarında müzik severlerin merakla beklediği Harbiye Açıkhava konserlerinde şok iptal haberleri geldi. MegaStar Tarkan'ın konserlerini iptal ettiği iddiası hayranlarını üzdü. Harbiye konserlerine büyük önem veren Tarkan'ın neden böyle bir karar aldığı ise sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı.

2022 Tarkan Harbiye konseri iptal mi edildi?

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un köşe yazısında Tarkan'ın Harbiye konslerini iptal ettiği bilgisi yer alıyor. Cankurt yazısında şunları yazdı: "Harbiye konserlerini çok önemseyen Tarkan, fazla kilolarının yanı sıra arzu ettiği sahne performansını sergilemeyeceğini de düşünüp "Ben bu yıl da yokum" demiş. Çok üzülen Tarkan hayranları, "Madem öyle niye 9 Eylül'de İzmir'de konsere çıkacak?" diye sorabilirler. Cevap vereyim. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı olduğu için, o konseri koşullu kabul etmiş; "Sahne büyük olacak, izleyiciler uzak bir mesafeden izleyecek ve yakından görüntü alınmasına izin verilmeyecek." Tarkan ne kadar kilo almış olabilir ki, çok merak ettim."

Tarkan Harbiye Açıkhava konserlerini neden iptal etti?

Tarkan'dan konser iptallerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. İptal iddialarının doğru olup olmadığı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Tarkan geçen sene de Harbiye'de konser vermemişti

Her yıl eylül ayında sevenleriyle buluşan Tarkan corona virüs salgınıyla birlikte sahnelere ara vermişti. Megastar'ın bir klasik haline gelen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserlerini 2021 yılında da yapmamıştı.

Tarkan 9 Eylül İzmir konseri iptal mi?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu olan 9 Eylül'de Tarkan İzmirlilere unutulmaz bir konser verecek. Bu konser iptal edilmedi. Tarkan 9 Eylül'de İzmirliler ile buluşacak.