Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın Haziran'da düşer mi, artar mı? Altın yükselişini sürdürür mü? İşte Haziran ayı altın yorumları...

Son günlerde altın ve döviz açısından hareketli zamanlar yaşıyoruz. Yatırımcılar ilerleyen günlerde altının seyrinin nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor. Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın Haziran'da düşer mi, artar mı? Altın yükselişini sürdürür mü? soruları altın yatırımcıları tarafından şu sıralar oldukça sık sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile altında başlayan güçlenme devam ediyor. Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde gram altın kritik seviye olan 1000 TL sınırını aştı.

Elinde altın olan ve altına yatırım yapmak isteyen binlerce kişi şu sıralar altının nasış bir seyir izleyeceğini merakla bekliyor. Rusya-Ukrayna savaşında güvenli liman olarak adlandırılan altına olan talep arttı ve dolayısıyla altının fiyatı yükseldi. Altında yaşanan fiyat artışı istikrarlı bir şekilde devam etti ve yatırımcısını sevidirdi. Altın son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında 1000 lira sınırını aştı. Altın yatırımcıları altının Haziran ayında nasıl bir yön izlyeyeceğini merak ediyor. İşte altına dair güncel yorumlar...

Altın yükselmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın ve döviz yorumları geldi. Memiş "temkinli olmakta fada var" mesajı verdiği açıklamasında şunları söyledi: Şu an riskli bir fiyatlama içerisindeyiz. Hükümet tarafından açıklanacak paket dolar/TL kurunu 16 seviyesinin altına çekebilir. Her an ters rüzgarlar esebilir. Benim bugün yaşadığımız koşullarda dolar/TL kurunun en iyi ihtimalle 15,88 seviyesinin altına inmesini bekliyorum. Döviz kurları şu anda maliyet yapmak için riskli. Bu gram altın ve gram gümüş tarafında geçerli. TL bazında performansların riskli olduğunu düşünüyorum.''

Gram altın Haziran'da düşer mi, artar mı?

İslam Memiş altına dair yorumunda şunları dile getirdi: "Altında pik seviye beklenenden önce geldi. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde yeni ürünleri açıklayacaktır. Paketle birlikte dolar 16 altına sarkabilir ancak düşüşler kalıcı olmayabilir. Hazırlıklı olun"

Altın yükselişini sürdürür mü?

İslam Memiş Temmuz ayında gelmesini beklediği 1.100 TL gram altın tahmininin beklenenden önce gerçekleşeceğini ifade etti. Memiş açıklamasında şunları söyledi: "Gram altın için Mayıs ve Haziran'da yükseliş, Temmuz'da pik nokta uyarısı yapmıştım. Ancak gram altın beklenenden hızlı hedefine ulaştı. Bu nedenle ben de yeni yol haritamı açıklayacağım. Temmuz'da beklediğimiz seviyeler daha erken geldiği için artık Eylül hazırlığımız başladı. Ekim ayı bizim için hedef olacak. Bugüne kadar nakit değerli mal değersizdi artık nakit değerli mal değersiz hale geldi.'Bundan sonraki hedefimiz ekim. Amacımız nakit birikimimizi artırarak küresel piyasalardaki kaostan en az şekilde etkilenmek. Eylül ayında başlayacak olan Ekim ayında iliklerimize kadar hissedeceğimiz küresel ekonomik kriz bütün gelişmekte olan ülkelerde yaşanacak. Dünya bir yandan gıda krizi ile mücadele ederken, diğer yandan da finansal çöküşü engellemek için çaba gösterecek. Ekim hazırlığı önemli.''

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.