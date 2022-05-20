Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın neden yükseliyor? Altın artmaya devam eder mi? Yatırımcıların gözü kulağı altının hareketlerinde. Altın son haftalarda düşüşe geçerek yatırımcısını üzmüştü ancak son günlerde altın yönünü yukarı çevirdi. 900 TL'nin altında uzun süre kalan sarı metal yönünü yukarı çevirdi. 20 Mayıs'ta 945 TL seviyesine kadar çıkan altının yükseliş nedeni merak ediliyor. Altın almayı düşünen yada elindeki altını değerlendirmek isteyenler altın yükselmeye devam eder mi sorusunu şu sıralar oldukça fazla sormaya başladı. İşte gram altına dair gelişmeler...

Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın neden yükseliyor? Altın artmaya devam eder mi? Yatırımcıların gözü kulağı altının hareketlerinde. Altın son haftalarda düşüşe geçerek yatırımcısını üzmüştü ancak son günlerde altın yönünü yukarı çevirdi. 900 TL'nin altında uzun süre kalan sarı metal yönünü yukarı çevirdi. 20 Mayıs'ta 945 TL seviyesine kadar çıkan altının yükseliş nedeni merak ediliyor. Altın almayı düşünen yada elindeki altını değerlendirmek isteyenler altın yükselmeye devam eder mi sorusunu şu sıralar oldukça fazla sormaya başladı. İşte gram altına dair gelişmeler...

2022 yılına hılzı bir giriş yapan altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile güvenli liman altına olan talep arttı. Altında yaşanan yükseliş ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımları ile yavaşladı. Mayıs ayında 900 liranın da altında kalan altın son günlerde atağa geçerek 950 lira seviyelerine kadar çıktı. Elinde altını bulunan ve altın almayı düşünen vatandaşlar altının yükselişinin devam edip etmeyeceği sorularına yanıt aramaya başladı.

Altın ne kadar oldu?

Altında hızlı bir yükseliş trendine girildi. Altın son haftalardaki kayıplarını telafi etmiş gibi görünüyor. Altın 20 Mayıs'ta 950 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın yükselmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altının seyrine yönelik çarpıcı analizler geldi. Memiş açıklamalarının bir yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek şunları belitti: ''Gram altın fiyatında ekran ile serbest piyasa arasından 20 TL fark var. Gram altın ekranlarda 925 lira görülürken Kapalıçarşı piyasasından 936 seviyesinde. 850-870 TL seviyesine kadar gerilemesi gerekiyor ki 900 TL altını görsün. Ben bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Gram altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Gram altın 940 TL seviyesini kırdı bir sonraki hedef 960 lira. Temmuz'da 1.000 lira üzerini göreceğiz. Benim öngörüm her geri çekilmeye bir alım fırsatı olarak değerlendirmek yönünde olacak.''

Altın Haizran'da ne olur?

Memiş açıklamalarında şunları söyledi: "Nisan ayı final ayıdır, nisan ayından itibaren 900 lira seviyesinin altında altın göremeyeceksiniz. Nisan ayını final ayı olarak değerlendiren arkadaşlar nefsine mukayyet olsun Temmuz ayına kadar beklemeyi tercih etsin. Şu anda artık satışlar, düşüşler başlayacak öngörüm yok. Gram altını 900 lira altında alım yapanlar 940 lira oldu diye satarsanız yeniden yerine koyamazsınız. 30-40 liralar bir şey değil. Küçük hesaplarla işlem yapmayın. Temmuz ayında 1000 lira ataklarını göreceğiz. Benim nazarımda gram altında daha yükseliş başlamadı. Gram altın 1200 lirayı kırmadan gram altın yükselişte demeyeceğim." dedi.

Altın neden yükseliyor?

Fed Başkanı Jerome Powell, önceki gün ekonominin temeli için tehdit oluşturan enflasyondaki artışı durdurmak için faizleri ne kadar gerekiyorsa o kadar yükselteceği sözünü verdi. Bir etkinlikte konuşan Powell, “Enflasyonun açık ve (bizi) ikna edici şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu görene kadar devam edeceğiz. Eğer bunu görmezsek de, daha agresif hamlelerde bulunmayı değerlendirmek durumunda kalacağız” dedi. Altın Vadeli İşlemleri Cuma günü yükselişle başladı. .