Altın yükselmeye devam eder mi? Mayıs ayında altın ne olur? Mayıs'ta altın düşer mi yükselir mi? Gram altına dair Mayıs yorumu...

Altın yükselmeye devam eder mi? Mayıs ayında altın ne olur? Mayıs'ta altın düşer mi yükselir mi? Altın düşmeye devam eder mi? FED'in faiz kararı ile yeniden dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları pek çok yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın almak isteyen ve elinde altını bulunan vatandaşlar altında yükselişin devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt arıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altına dair Mayıs yorumu geldi. Peki gram altın Mayıs ayında düşer mi yoksa yükselir mi?

Altın yükselmeye devam eder mi? Mayıs ayında altın ne olur? Mayıs'ta altın düşer mi yükselir mi? Altın düşmeye devam eder mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altına dair Mayıs yorumu geldi. FED'in faiz kararı ile yeniden dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları pek çok yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın almak isteyen ve elinde altını bulunan vatandaşlar altında yükselişin devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt arıyor. İslam Memiş yatırım tavsiyesi olmadığını altını çizdiği açıklamasında altına dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki gram altın Mayıs ayında düşer mi yoksa yükselir mi?

ABD Merkez Bankası FED merakla beklenen Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. FED beklentiler doğrultusunda politika faizinin 50 baz puan artırdı. FED'in faiz artırımının etkisi dünya piyasalarında derinden hissedilmeye başlandı. Altının ons fiyatında dalgalı seyir devam ederken yurt içinde gram altında bir miktar artış görüldü. Altın fiyatları son zamanlarda hızlı bir gerileme göstermişken gram altının değer kazanması yatırımcıları şaşırttı.

Altın yükselmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altında dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının ve analizlerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş gram altına dair şunları söyledi: "Kuyumcuda altın 900 lira. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Günlük veya haftalık işlem yapanlar için bu can sıkıcı. Piyasadaki manipülatif atakların önüne geçilmiş oluyor. Spekülasyon yapıyorlardı, bunun önüne geçilmiş oldu. Vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Jeopolitik risklerde ciddi artış var. Enflasyon dünyada artmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sevdiği ortamdan geçiyoruz. Ons altında agresif yükseliş görmedik. Pimi çekilmiş bomba gibi duran bir altın, gümüş fiyatı var. 900 altı seviyeler bence kalıcı olmayabilir. Temmuzda 1200, yıllık bazda 1400 lira seviyeleri öngörümde değişiklik yok." Uzmanlar altının seyrinin ne olacağını tam olarak kestiremiyor.

Mayıs ayında altın ne olur?

İslam Memiş gram altın yatırımcısını ilgilendiren yorumlarına devam ederken Mayıs ayında ve önümüzdeki aylarda altının durumuna dair önemli noktalara değindi. Memiş açıklamasında şunları söyledi: "Enflasyon bence ağustosa kadar yükselmeye devam eder. Enflasyon sonrasındaki hikayemiz bizim mayıs ve haziranı bekleme ayı olarak düşünüyorum. Merkez Bankaları dünyadaki turizm oranlarını yakından takip edecek. Temmuzda da yeni zirvelerin gelme ihtimalini çok kuvvetli gördüğümden mayısta satış yapılmaması gerektiğini öngörüyorum."

Mayıs'ta altın düşer mi yükselir mi?

Dünyada artan enflasyon, büyüme endişeleri ve jeopolitik gelişmeler emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyecektir. Gram altın 2021 Aralık'ta 600-630 aralığındaydı. Bugün 880-960 lira aralığında. Gümüşün gramı 7,50 liraydı bugün 10,79 lira. Dolayısıyla altın ve gümüş gibi yatırım araçları her daim kazandıracaktır. Bu yıl sonuna kadar altının gram fiyatında 1.450, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesini bekliyorum. Temmuz ilk zirve seviyesi olabilir. Ancak gümüş tarafından hareketlerin olumlu yönde daha hızlı olacağını düşünüyorum. Gümüşün ons fiyatı 22,48 dolar, gram fiyatı 10,79 liraya geriledi. Altın pahalı artık alamıyoruz diyenlere büyük fırsat sunuyor. Altından daha fazla kazandıran bir yatırım aracından bahsediyorum. Her fırsatta alınmalı. Altın borcu olan, düğün yapacak veya altın yatırımı yapacak olanlar bence bugünleri değerlendirmeli.

Gram altın Mayısta ne olur? Altın düşer mi yükselir mi?

Sosyal medya hesabı üzerinden de piyasa analizlerine devam eden Memiş Mayıs ayına dair önemli yorumlarda bulundu. Memiş açıklamasında şunları dile getirdi: "Küresel piyasalarda neler olacağını Mayıs'ta göreceğiz. Mayıs-Haziran bekleme ayımız. Temmuz'a kadar piyasaya değil, işimize bakarız. Gram altın 903 lira şu anda ama makas aralığından dolayı ne bankalardan ne de kapalıçarşı piyasasından gram altın almak imkansız. 880 lira seviyesi destek seviyesiydi, toparlandı yukarı yönlü hamlelerin devam edeceğini düşünüyorum. Temmuz ayında pik seviyeleri göreceğiz."

NOT: Yatırım tavsieysi değildir. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirlemez.