İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı kim? Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı nereli? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesinin ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Valiler kararnamesi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'ın yeni Valisi olarak atandı. İlk başörtülü vali olarak tarihe geçen ve daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak hizmet veren Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı.

İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı kim? Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı nereli? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesinin ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Valiler kararnamesi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'ın yeni Valisi olarak atandı. İlk başörtülü vali olarak tarihe geçen ve daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak hizmet veren Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı.

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 9 ile yeni valiler atandı 10 ilin valisi de yer değiştirdi. Ayrıca 9 ilin valisi de "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Ataması yapılan isimler arasında Kübra Güran Yiğitbaşı da yer alıyor. Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Valisi olarak atandı. İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hayatı ve öz geçmişi...

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

Kübra Güran Yiğitbaşı Valiler Kararnamesi ile Kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevinden Afyonkarahisar Valilsi olarak atanmıştır.

Kübra Güran Yiğitbaşı 05 Ağustos 2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı göervine atanmıştı.

Kübra Güran Yiğitbaşı 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi mezunu olan Kübra Güran Yiğitbaşı aynı zamanda İngilizce bilmektedir. Evli olan Kübra Güran Yiğitbaşı aynı zamanda 3 çocuk annesidir.

Kübra Güran Yiğitbaşı üniversite lisans eğitiminin ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine çalışma yapmıştır.

Doktorasını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlamıştır.

“İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını yapan Kübra Güran Yiğitbaşı aynı üniversitede Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır.

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.

15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan “Kalplerin Direnişi” adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır. Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır.

Basın İlan Kurumu'nda da görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır.