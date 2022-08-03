AEDES nedir? AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? ADES ölümcül mü? ADES sivrisineği İstanbul'da nerede, hangi ilçe ve mahallelerde var? Ağustos ayının gelmesiyle ülkemizde hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle sivrisineklerde de artış oldu. Özellikle İstanbul'da vatandaşların en şikayet ettiği konuların başında gelen sivrisinekler konusunda uyarı geldi. İstanbul'da AEDES sivrisineklerinde patlama yaşandı. Uzmanlar pek çok tehlikeli virüsü taşıma kapasitesi olan AEDES sivrisinekleri ile ilaçlama yöntemiyle mücadele edilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

AEDES nedir? AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? ADES ölümcül mü? ADES sivrisineği İstanbul'da nerede, hangi ilçe ve mahallelerde var? Ağustos ayının gelmesiyle ülkemizde hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle sivrisineklerde de artış oldu. Özellikle İstanbul'da vatandaşların en şikayet ettiği konuların başında gelen sivrisinekler konusunda uyarı geldi. İstanbul'da AEDES sivrisineklerinde patlama yaşandı. Uzmanlar pek çok tehlikeli virüsü taşıma kapasitesi olan AEDES sivrisinekleri ile ilaçlama yöntemiyle mücadele edilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Özellikle İstanbul'da sivrisinekler vatandaşları canından bezdirmiş durumda. Her yaz döneminde sivrisinekler tarafından onlarca, yüzlerce kez ısırılanlar eczanelerden sinek ilacı ve kaşıntı ilacı almaya koşuyor. İstanbul'da bu sene ADES sivrsineği olduğu beliritliyor.

AEDES nedir?

Aedes, başlangıçta tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunan, ancak şimdi Antarktika hariç tüm kıtalarda bulunan bir sivrisinek cinsidir. Bazı türler insan faaliyetleri neticesinde yayılmıştır: Özellikle istilacı bir tür olan Aedes albopictus, 1980'lerde kullanılmış lastik ticareti yoluyla Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Yeni Dünya'ya yayılmıştır.

İlk olarak 1818'de Alman entomolog Johann Wilhelm Meigen tarafından tanımlanan ve adlandırılan jenerik isim, "hoş olmayan" veya "iğrenç" anlamına gelen Eski Yunanca ἀηδής, aēdēs'den gelir. Aedes için tip türü Aedes cinereus'tur.

Bu cinsin bazı türleri, dang humması, sarı humma, Zika virüsü ve chikungunya gibi ciddi hastalıkları bulaştırır. Polinezya'da, Aedes polynesiensis türü, insan lenfatik filariasisin bulaşmasından sorumludur.

AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor

Aedes aegypti, sarı humma sivrisineği, dang humması, chikungunya, Zika humması, Mayaro ve sarı humma virüsleri ve diğer hastalıkları yayan bir sivrisinektir. Bu sivrisinekler özellikle gündüzleri ısırmaktadır. Bulaşma 2500 metreye kadar olan yerleşim birimlerinde gözlenebilir. Afrika'ya özgü olan sivrisinek türü, günümüzde dünyanın tüm tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerinde görülmektedir.

Özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı belirtiliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, "İlaçlama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor" dedi. Midilli, "Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var" diye konuştu.

ADES sivrisineği İstanbul'da nerede, hangi ilçe ve mahallelerde var?

O mahallelerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Mahalle sakinleri, yakındaki dere nedeniyle artan sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söyledi. Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslendi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, artan sineklerin 'Aedes' ve 'Culex' türü olduğunu belirtti. Midilli, sadece ilaçlama yönteminin başarılı olmadığını söyledi. Midilli, iklim değişikliği ile birlikte özellikle sivrisineklerde artış olduğunu belirterek, "Sivrisinekler çok fazla hastalığa vektörlük yapıyorlar, bunları taşıyorlar ve sokarken de insanlara bu hastalıkları bulaştırıyorlar. İstanbul için önemli olan iki cins var. Biri daha önce de burada var olan Culex cinsi. Culex cinsi ile özellikle Batı Nil Ateşi bulaşabiliyor. Daha önce Türkiye'de vakalar oldu ancak 2020 yılından beri Türkiye'de vaka yok. Kuşlardan kan emen Culex cinsi sivrisinekler insanlara da bulaştırabiliyorlar ama insanlar tekrar hastalığın yayılmasında rol oynamıyorlar. Batı Nil Ateşi'nin büyük bir çoğunluğu basit bir gribal enfeksiyon bulgularla kendi kendine iyileşen hastalık tablosu geliştiriyorlar" dedi. .