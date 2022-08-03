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İran'da savaş uçağı düştü!

İran’ın Fars eyaletinin merkezi Şiraz şehrindeki Şiraz Hava Üssü'nden havalanan SU- 22 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

1 Saat Önce
2022-08-03 12:31:02
İran'da savaş uçağı düştü!

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağının Şiraz Hava Üssü'nden havalandığı sırada meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.

Fırlatma koltuğu sistemini kullanan pilotların kazadan kurtulduğu aktarıldı. .

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