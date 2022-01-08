2022 zamlı trafik cezaları | 2022 kırmızı ışık cezası ne kadar? 2022 Radar cezası, hız sınırı cezası ne kadar?

2022 zamlı trafik cezaları | Trafikte araç kullanan binlerce kişi 2022 kırmızı ışık cezası ne kadar? 2022 Radar cezası, hız sınırı cezası ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. 2022 yılında araç sahipleri trafikte kurallara uymaya daha da özen göstermeleri gerekecek zira trafik kuralları cezalarına yeni yılda zam geldi. Kırmızı ışık ihlali cezası, radar cezası, hatalı park cezası gibi pek çok trafik cezasına 2022 yılında artış yapıldı. İşte 2022'de geçerli olacak güncel trafik cezaları...

2022 zamlı trafik cezaları | 2022 yılında trafik cezalarında artışa gidildi. Araç sahipleri yeni yılda trafik cezalarını zamlı olarak ödeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi. Bu oranın ardından milyonlarca kişi yeni yılda trafik cezalarının ne kadar olacağını merak ediyordu. 2022 kırmızı ışık cezası ne kadar? 2022 Radar cezası, hız sınırı cezası ne kadar? sorusunu pek çok kişi sormaya başladı. İşte 2022 güncel trafik cezaları listesi...

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket gıdadan, akaryakıta kadar pek çok ürünün zamlanmasına neden oldu. Gelen peş peşe zamlar enfasyonun kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. 2022 yılında enflason oranları baz alınarak vergi, ceza ve harçlarda da artış yaşanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi Buna göre yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harçlar yüzde 36.2 oranında artacak.

2022 kırmızı ışık cezası ne kadar?

Trafik düzenini sağlayan en öneml unsurlardan bir tanesi trafik ışıklarıdır. Trafik ışıklarına uyulmaması hem yayaların canını hiçe saymak anlamına geliyor hem de trafikte kazaların yaşanmasına neden oluyor. Kırmızı ışık yandığı halde geçişine devam eden araçlara kırmızı ışık cezası kesilir. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2022 yılında 427 TL oldu.

2022 Radar cezası ne kadar?

Radar cezası hız sınırını aşan sürücülere uygulanır. Maksimum hız sınırını aşanlara trafik kuralları gereğince ceza kesiliyor. 2022 yılında radar cezası 1823 TL'ye kadar çıkıyor.

2022 trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL

Alkol testine itiraz etmek 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL

Çakar veya siren kullanmak 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL

Drift atmak 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL

Aracı plakasız kullanmak 2312 TL

Araca sahte plaka takmak 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL

Takip mesafesine uymamak 196 TL

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.