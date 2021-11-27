2022 trafik cezaları ne kadar? Hız sınırı (Radar) cezası, kırmızı ışık cezası, hatalı park cezası 2022'de ne kadar olacak? 2022 yılında trafik cezalarında da artış yaşanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi. Trafikte sürekli araç kullanan vatandaşlar 2022 yılında trafik cezalarına ne kadar zam geleceğini merak ediyordu. Zam oranları kesin olarak yıl sonunda belli olacak.

2022 trafik cezaları ne kadar? Hız sınırı (Radar) cezası, kırmızı ışık cezası, hatalı park cezası 2022'de ne kadar olacak? 2022 yılında trafik cezalarında da artış yaşanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi. Trafikte sürekli araç kullanan vatandaşlar 2022 yılında trafik cezalarına ne kadar zam geleceğini merak ediyordu. Zam oranları kesin olarak yıl sonunda belli olacak.

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket gıdadan, akaryakıta kadar pek çok ürünün zamlanmasına neden oldu. Gelen peş peşe zamlar enfasyonun kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. 2022 yılında enflason oranları baz alınarak vergi, ceza ve harçlarda da artış yaşanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi Buna göre yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harçlar yüzde 36.2 oranında artacak.

2022 trafik cezaları ne kadar?

2022 yılının yanı sıra 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak oranla; trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yüzde 36.2 oranında zamlanacak.

2022 trafik cezası zam oranları belli oldu mu?

Açıklanan oranları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşürme ve artırma yetkisi var. Zam oranları henüz kesinleşmedi. 2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

2021 yılı trafik cezaları

Trafik işaretlerine zarar vermek 652 TL

Emniyet şeridi cezası 1.339 TL

Araçlardan dışarı çöp atmak 144 TL

Araç tescil işlemlerini gerçekleştirmemek 314 TL

Satış ve devir işlemlerini trafiğe ve vergi dairesine bildirmemek 2.453 TL

Tescilli araçla plakasız trafiğe çıkmak 2.271 TL

Tescil belgesini araçta bulundurmamak 122 TL

Plakada oynama yapmak 659 TL

Sahte plaka veya farklı bir aracın plakasını takmak 6.687 TL

Resmi olmayan araca devlet plakası renginde plaka takmak 314 TL

Freni, lastiği, farları eksik veya bozuk araç kullanmak 144 TL

Ruhsatsız araç kullanmak 144 TL

Araç muayenesini yaptırmamak 314 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 2.698 TL

Ehliyet sınıfının dışındaki araçları kullanmak 1.353 TL

Farklı ülkenin ehliyetiyle yönetmeliğe aykırı araç kullanmak 550 TL

Sürücü sertifikasıyla araç kullanmak 1.353 TL

Ehliyeti yanında bulundurmamak ve göstermemek 314 TL

Yanlış şerit kullanımı, hatalı şerit değiştirme ve sol şeridi işgal 314 TL

Kırmızı ışıkta geçmek 314 TL

Trafik levhalarına uymamak 144 TL

Alkollü araç kullanmak (1.defa) 1.339 TL

Alkollü araç kullanmak (2.defa) 1.679 TL

Alkollü araç kullanmak (3.defa) 2.699 TL

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle araç kullanmak 6.909 TL

Alkolmetreye üflemeyi reddetme 3.856 TL

Hız sınırını %30'a kadar aşmak 314 TL

Hız sınırını %50'den fazla aşmak 1.339 TL

Kavşaklara, dönemeçlere, yaya geçitlerine, tünellere, onarım alanlarına girerken hızı azaltmamak 144 TL

Aracın hızını yük, yol ve hava şartlarına uygun ayarlamamak 144 TL

Güvenli takip mesafesini korumamak 144 TL

Sağa, sola dönüş ve dönel kavşak kurallarına uymamak, yaya ve bisiklete geçiş hakkı vermemek 144 TL

Hatalı sollama 314 TL

Sürüş sırasında cep telefonuyla konuşmak 314 TL

Radarın bulunduğu yeri belirleyen cihaz kullanmak 2.724 TL - 4.008 TL

Hatalı park 144 TL

Engelli park yerine park 288 TL

İzinsiz yarış düzenlemek 659 TL

Park ve duraklama yasaklarına uymamak 144 TL

Araçlarda yüksek sesli müzik açmak 144 TL

Drift/spin atmak 6.700 TL

Yetki bulunmadığı halde “çakar”, ışıklı/sesli uyarı sistemleri kullanmak 1.339 TL

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu halde kullanmamak 853 TL

Kask ve koruma gözlüğü kullanmamak 144 TL

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerden farklı bir yere takmak 122 TL

Trafik kurallarına uymamak (yaya için) 144 TL

İndirme-bindirme kurallarına uymamak 144 TL

Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara 446 TL

Yaya ve okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermemek 652 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 144 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.