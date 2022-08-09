5-6-7. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2022? 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS bursu için sınavdan kaç puan almak gerekiyor? Yüz binlerce kişinin katıldığı 2022 İOKBS bursluluk sınavının sonuçlarının açıklanmasına sadece saatler kaldı. 2022 İOKBS bursluluk sınavlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler ve veliler bir yandan da burs alabilmek için İOKBS bursundan kaç puan almak gerekir? sorusuna yanıt arıyor.

5-6-7. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2022? 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS bursu için sınavdan kaç puan almak gerekiyor? Yüz binlerce kişinin katıldığı 2022 İOKBS bursluluk sınavının sonuçlarının açıklanmasına sadece saatler kaldı. 2022 İOKBS bursluluk sınavlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler ve veliler bir yandan da burs alabilmek için İOKBS bursundan kaç puan almak gerekir? sorusuna yanıt arıyor.

4 Eylül'de İOKBS bursluluk sınavı ülke genelinde yapıldı. Yüz bünlerce öğrencinin katıldığı sınavda adaylar burs alabilmek için ter döktü. Maddi durumu yetersiz olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların girdiği İOKBS bursluluk sınavına 2022 yılında katılım oldukça fazlaydı. MEB'in en geniş katılımlı sınavlarından biri olan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ile kimlerin burs almaya hak kazandığı belli olacak.

5-6-7. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2022?

2021-2022 yılı için yapılan İOKBS bursluluk sınavında aşağıdaki taban puanlar oluşmuştu. Siz de aşağıdaki punlara bakarak burs alıp almama konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. İşte 5-6-7. sınıf bursluluk sınavı taban puanları;

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik

8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS bursu için sınavdan kaç puan almak gerekiyor?

İOKBS bursuna hak kazanabilmek için sınava giren adayların belli bir puan barajını geçmiş olmaları gerekiyor. İşte İOKBS 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf ve 11 sınıf bursluluk sınavı baraj taban puanları...

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınavın sonuçlarının ise 23 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor. 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

İOKBS bursluluk sınavı nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

Bursluluk sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.