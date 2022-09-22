İOKBS bursluluk kaç puanla kazanılır? 2022 Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir? 4 Eylül Pazar günü tüm Türkiye'de yapılan İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala sınava giren öğrenciler ve veliler kaç puan alırlarsa burs kazanacaklarını araştırmaya başladı. 2021-2022 İOKBS bursluluk sınavı taban puanları haberimizin detayında yer alıyor. İOKBS bursluluk sınavı kazanabilmek için belirlenen taban puanlar sınıf sınıf farklılık gösteriyor. İşte İOKBS bursu baraj puanı...

Hayat pahalılığının artması ve yüksek enflasyon nedeniyle her yıl yüz binlerce öğrenci burs almak için çeşitli kurum ve kuruluşlara başvuruyor. Devlet de ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmaya devam ediyor. İOKBS bursluluk sınavına katılan öğrenciler eğitim hayatları boyunca burs alarak ekonomik açıdan eğitimlerini daha rahat sürdürmek istiyor. 2022 İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül'de tüm Türkiye genelinde yapıldı. İOKBS bursluluk sınavın 1 milyona yakın adayın katıldığı tahmin ediliyor. Sonuçların açıklanması beklenirken İOKBS bursluluk kaç puanla kazanılır? 2022 Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir? soruları öğrenciler ve veliler tarafından sorulmaya başlandı. İşte İOKBS bursu baraj puanı...

İOKBS bursluluk kaç puanla kazanılır?

İOKBS bursluluk sınavının kazanmak için hangi kategori için başvuru yapıldığı ve hangi sınıfın sınavına girildiği büyük önem taşıyor. İOKBS bursluluk sınavı taban puanları sınıf sınıf farklılık gösteriyor. Örneğin 5. sınıfta 450 puan ile burs alınamazken 10. sınıfta 450 puan ile burs almaya hak kazanılabilir. İOKBS bursluluk kaç puanla kazanılır? sorusunun yanıtı habermizin detayında yer alıyor.

2022 Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS sınavının sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olarak da bilinen İOKBS Sınavına bu sene öğrencilerin ve velilerin ilgisi bir haylü fazla. 2021-2022 İOKBS bursluluk sınavının taban puanları aşağıdaki gibi olmuştur. Siz de geçen seneye göre puanlarınızı karşılaştırarak bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte İOKBS baraj puanları...

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

İOKBS bursu ilk taksit ne zaman ödenir?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

2022 İOKBS bursu ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

İOKBS başvuru şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır

İOKBS başvurularının geçersiz sayılacağı durumlar

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği'ne uygun belge düzenlenmemişse, başvurusu geçersiz sayılır.