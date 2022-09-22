İOKBS 5, 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. sınıf bursluluk sınavı barajı (taban puan) kaç? İOKBS burs kazanmak için kaç puan almak gerekiyor?

İOKBS 5, 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. sınıf bursluluk sınavı barajı (taban puan) kaç? 5, 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. sınıf İOKBS burs kazanmak için kaç puan almak gerekiyor? Yüz binlerce kişinin ter döktüğü İOKBS sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken öğrenciler ve veliler de sınavdan kaç puan alırlarsa burs kazanacaklarını araştırmaya başladı. İşte 2021-2022 İOKBS burs taban puanları...

İOKBS 5, 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. sınıf bursluluk sınavı barajı (taban puan) kaç? 5, 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. sınıf İOKBS burs kazanmak için kaç puan almak gerekiyor? soruları şu sıralar binlerce öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. 4 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde yapılan İOKBS bursluluk sınavının sonuçlarının 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor. İOKBS bursluluk sınavını kaç puan alanların kazanacağı ise merak konusu oldu. İşte 2021-2022 İOKBS burs taban puanları...

Yüz binlerce kişinin ter döktüğü İOKBS sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken öğrenciler ve veliler de sınavdan kaç puan alırlarsa burs kazanacaklarını araştırmaya başladı. İOKBS bursluluk sınavına 4 Eylül'de 5, 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. sınıflar ile hazırlık sınıfları katıldı. Sınava bu sene ilgi oldukça yüksekti. İOKBS sınavına katılarak eğitim hayatlarını burs alarak daha rahat devam ettirmek isteyen öğrencilerin katıldığı sınavın sonuçları 23 Eylül'de açıklanacak. İOKBS bursluluk sınavının sonuçları beklenirken "İOKBS bursu kazanmak için kaç puan almak gerekiyor" sorusu ise pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı.

İOKBS 5, 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. sınıf bursluluk sınavı barajı (taban puan) kaç?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi içn girilen İOKBS bursluluk sınavında oluşan taban puanlar aşağıdaki gibi olmuştu;

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı: 462,356 Puan

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı: 464,845 Puan

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı: 100 Puan

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı: 452,258 Puan

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı: 450 Puan

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı: 456,149 Puan

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı: 100 Puan

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı: 453 Puan

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı: 460,967 Puan

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı: 100 Puan

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı: 455,928 Puan

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı: 462 Puan

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı: 475,372 Puan

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı: 100 Puan

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı: 468,499 Puan

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı: 422 Puan

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı: 437,516 Puan

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı: 100 Puan

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı: 419,977 Puan

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı: 432 Puan

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı: 429,482 Puan

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı: 100 Puan

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı: 414,608 Puan

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı: 425 Puan

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı: 438,891 Puan

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı: 100 Puan

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı: 419,037 Puan

İOKBS burs kazanmak için kaç puan almak gerekiyor?

İOKBS bursu kazanmak için öncelikle belirlenen puanı aşmak gerekiyor. İOKBS bursuna katılan tüm adaylara ne yazık ki burs verilmiyor. İOKBS bursluluk sınavı ile öğrenciler devlet tarafından burs ve yatılı eğitim hakkı kazanabiliyor. Eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat devam ettirmek isteyen öğrenciler 2022 yıında İOKBS bursluluk sınavına katıldı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor.

İOKBS bursluluk sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.