2022 İOKBS burs kazananlara burslar ne zaman yatacak? 2022-2023 Bursluluk sınavı kazananlara burs ödemesi ne zaman yapılır? soruları 2022 İOKBS bursluluk sınavına giren öğrenci ve veli tarafından soruluyor. 4 Eylül Pazar günü tüm Türkiye'de yapılan MEB'in en geniş katılımlı sınavlarından biri olan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül'de açıklanacak. Burs kazanan adaylara ilk taksit burs ödemeleri ise her ayın en geç 25'inde yatırılır.

2022 İOKBS burs kazananlara burslar ne zaman yatacak? 2022-2023 Bursluluk sınavı kazananlara burs ödemesi ne zaman yapılır? soruları 2022 İOKBS bursluluk sınavına giren öğrenci ve veli tarafından soruluyor. 4 Eylül Pazar günü tüm Türkiye'de yapılan MEB'in en geniş katılımlı sınavlarından biri olan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül'de açıklanacak. Burs kazanan adaylara ilk taksit burs ödemeleri ise her ayın en geç 25'inde yatırılır.

Yüz binlerce ortaokul ve lise öğrencisi 2022 İOKBS bursluluk sınavında burs kazanabilmek için ter döktü. 4 Eylül 2022 Pazar günü yapılan sınava Türkiye genelinden katılım oldukça yüksekti. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala öğremciler ve velilerde tatlı bir heyecan başladı.

2022 İOKBS burs kazananlara burslar ne zaman yatacak?

2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül Cuma günü MEB'in resmi internet sitesinden duyurulacak. 2022 İOKBS sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra http://www.meb.gov.tr adresine gidebilirler. İOKBS busluluk sınavında yüksek puan alan öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL yatırılır. Burs ücreti en geç her ayın 25'inde yatırılır. İOKBS burslarının ilk yatılacağı gün hakkında henüz resmi bir açıkalama gelmedi.

2022-2023 Bursluluk sınavı kazananlara burs ödemesi ne zaman yapılır?

Türkiye genelinde yapılan İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 23 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrencilere ilk burs ödemeleri kısa süre içine yapılacak. Devlet yardıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz olan ailelere ve öğrencilere destek olmaya devam ediyor. İOKBS bursu ile binlerce öğrenciye eğitim hayatında destek sağlanıyor.

İOKBS başvuru şartları nelerdir?

-Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

-Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

-İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

-Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS bursu adayların sınavdan aldığı puana göre farklılık gösterir. İOKBS sıanvından yüksek puan alan öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL yatırılır.