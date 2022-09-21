2022 İOKBS bursu kaç puanla alınır? İOKBS bursluluk sınavından kaç puanla burs kazanılır? İOKBS burs barajı kaç? 400 puanla burs alınır mı? 2022 bursluluk sınavı 4 Eylül'de tüm Türkiye genelinde yapıldı. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin katıldığı İOKBS bursluluk sınavında yüz binlerce kişi ter döktü. İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala öğrenciler kaç puan ile burs kazanacaklarını araştırmaya başladı. Peki İOKBS bursu kaç puanla alınır? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf diğer çocuk kontenjanı burs alma barajı kaç?

2022 İOKBS bursu kaç puanla alınır? İOKBS bursluluk sınavından kaç puanla burs kazanılır? İOKBS burs barajı kaç? 400 puanla burs alınır mı? 2022 bursluluk sınavı 4 Eylül'de tüm Türkiye genelinde yapıldı. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin katıldığı İOKBS bursluluk sınavında yüz binlerce kişi ter döktü. İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala öğrenciler kaç puan ile burs kazanacaklarını araştırmaya başladı. Peki İOKBS bursu kaç puanla alınır? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf diğer çocuk kontenjanı burs alma barajı kaç?

1 milyona yakın kişi 2022 yılında İOKBS bursluluk sınavına katıldı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında eğitim hayatlarını ekonomik açıdan daha rahat idame ettirmek isteyen adayların katıldıüğı İOKBS bursluluk sınavının sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. Sonuçların açıklanması beklenirken "Bursluluk Sınavını kazanmak için kaç puan gerekir?” sorusu da pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. Binlerce öğrenciye burs desteği veren devlet İOKBS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla on binlerce öğrenciye daha burs verecek.

2022 İOKBS bursu kaç puanla alınır?

İOKBS bursluluk sınavında alınan puana göre burs miktarı da değişmektedir. 2022 İOKBS bursluluk sınavına giren adaylar belli bir puanı aşmaları durumunda burs almaya hak kazanacaktır. Tüm sunuflarda da puan uygulaması farklılık göstermektedir. Öğrneğin 5. sınıflarda 450 puan ile burs almak mümkün değilken 10 ve 11. sınıflarda ise 40 puan ile burs alınabilir. İşte İOKBS 2022 burs baraj puanları...

İOKBS bursluluk sınavından kaç puanla burs kazanılır?

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınav ile on binlerce kişiye devlet destek sağlayacak. İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarına göre belli bir puan barajını geçmiş olmak gerekiyor. İşte sınıf ve başvuru türlerine göre 2022 İOKBS bursluluk sınavı puanları...

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258



6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100



7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928



8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499





9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977





10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608



11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

İOKBS burs barajı kaç?

2022 İOKBS sınavı 4 Eylül'de yapıldı. Burs almak isteyenlerin katıldığı sınava bu sene ilgi oldukça fazlaydı. İOKBS burslarını kazanabilmek için yukarıda belirtilen puan barajlarını geçmiş olak gerekiyor.

İOKBS bursu ne kadar?

Bursluluk parası miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre değişiyor. İOKBS busluluk sınavında yüksek puan alan öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL yatırılır.