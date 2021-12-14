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31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşı tatili 3 gün mü? 31 Aralık'ta okul var mı?

31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşı tatili 3 gün mü? 31 Aralık'ta okul var mı? 2022'nin gelmesine sayılı günler kala yılbaşı tatilinin ne zaman başladığı ve kaç gün olacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. 2022 yılbaşı 31 Aralık Cuma günü ve 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Durum böyle olunca çalışanlar ve öğrenciler kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyor. İşte yılbaşı tatilinin hangi güne denk geldiğine dair detaylar...

45 Dakika Önce
2021-12-14 09:16:31
31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşı tatili 3 gün mü? 31 Aralık'ta okul var mı?

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de binlerce kişi yılbaşı kutmalak için hazırlıklara şimdiden başladı. Yılbaşı tatili ile bir kaç günlüğüne de olsa şehir dışına çıkmak iseyenler 2022 yılbaşı tatilinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşı tatili 3 gün mü? 31 Aralık'ta okul var mı? sorularına yanıt arıyor. 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinin tatil olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Yılbaşı bu sene 31 Aralık Cuma akşamı başlıyor 1 Ocak Cumartesi günü sona eriyor.

31 Aralık Cuma tatil mi?

2021'i 2022'ye bağlayan yılbaşı günü 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilleri ülkemizde 1 Ocak günüdür. Ancak 1 Ocak hafta sonuna geldiği için yılbaşı tatili bulunmuyor. 31 Aralık Cuma günü ise normal mesai saati uygulanacak.

31 Aralık'ta okul var mı?

Yılbaşı tatili haftasonuna denk geldiği için okullar da 31 Aralık'ta açık olacak ve tam gün eğitim olacak.

31 Aralık 2021 yarım gün mü?

Tüm iş kollarında ve tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık cuma günü tam gün olarak uygulanacak.

Yılbaşı tatili 3 gün mü?

31 Aralık Cuma gününün resmi tatil olacağını düşünenler Yılbaşı tatili 3 gün mü? sorusuna ynıt arıyordu. Yılbaşı tatili sadece hafta sonu 2 gün olacak.

Yılbaşı nedir?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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