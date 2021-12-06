Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar akıllarındaki sorulara yanıt arıyor. Yılbaşında çeşitli etkinlikler düzenlemek isteyenler ve kutlamalar yapmak isteyenler 'Yılbaşı kutlamak haram mı? Yılbaşında ağaç süslemek günah mı? Yılbaşında televizyon izlemek günah mı?' gibi soruları sormaya başladı. İslam alimlerine göre yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlamak haramdır. Yılbaşı Hristiyanlarca Hz. İsa’nın doğumu olarak kabul edilir ve bu günde Müslümanların kutlama yapılması Hıristiyanların örf ve geleneklerinin taklit edilmesi anlamına gelir.

Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar akıllarındaki sorulara yanıt arıyor. Yılbaşında çeşitli etkinlikler düzenlemek isteyenler ve kutlamalar yapmak isteyenler "Yılbaşı kutlamak haram mı? Yılbaşında ağaç süslemek günah mı? Yılbaşında televizyon izlemek günah mı?" gibi soruları sormaya başladı. İslam alimlerine göre yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlamak haramdır. Yılbaşı Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilir ve bu günde Müslümanların kutlama yapılması Hıristiyanların örf ve geleneklerinin taklit edilmesi anlamına gelir.

Yılbaşına sayışı günler kala vatandaşlar yılbaşı kutlamalarının günah olup olmadığını merak ediyor. İslam alimlerinin geneli yılbaşı kutlamalarının caiz olmadığını Hristiyan örf ve adetlerine özentilik anlamına geldiği konusuna vatandaşları uyarıyor. Her yılbaşı günü ülkemizde de pek çok kişi yılbaşı kutlaması yapmaktadır. Diyanet'in yılbaşı kutlamalarının haram olup olmadığıan dair açıklaması ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Yılbaşı kutlamak haram mı?

Diyanet Dergi'de yer alan İlhami Ayrancı'nın yazısına göre yılbaşı ile ilgili şunlar vurgulanmıştır. Yılbaşı, Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilen gündür. "Noel" denilen bu yortu' yu (bayramı) Katolik ve Protestanlar 25 Aralık'ta, Ortodokslar ise, 6 Ocak' ta kutlamaktadırlar. Daha sonraları Aziz Joannes Khrysostomas ve Nazianzoslu Aziz Gregorios'un çalışmalarıyla aradaki fark kaldırılarak yılın ilk gününde kutlanmaya başlanmıştır. Görüldüğü gibi Hz. İsa'nın doğumunun 31 Aralık veya 1 Ocak olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü mülâhaza ve inancıyla, o gece için özel yemekler yaparak, eğlenceler düzenleyerek, ayinlere katılarak kutlarlar. Batıda 24 Aralık'ta başlayıp, 1 Ocak'ta sona eren tatile de "Christmas" denilmektedir. Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın adı da 1 Ocak'ta verilmiştir. Hz. İsa'nın doğum tarihinin / Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan alemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü olduğu mülahaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri, -efsanevi bir kişi olan- Noel Baba'nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler ve onları buna inandırırlar. Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslüman'ın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hıristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir.

Yılbaşında ağaç süslemek günah mı?

Yılbaşında ağaç süsleme uygulaması Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenektir. Müslümanların yılbaşında ağaç süsleme konusunda temkinli olması öneriliyor. "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Yılbaşı kutlamak neden günah?

Noel Kavramı, Hristiyan Dünyası'nda Hz.İsa'nın dünyaya geldiği hafta yapılan belirli etkinliklere verilen isimdir. Noel Baba, Christmas, Hindi kesmek gibi pek çok "adet", Batı Dünyası'na ait kavramlardır ve Hristiyan dünyası'nın gelenekleridir. Noel Kutlamak ile ilgili dinimizdeki hükümler şöyledir; Noel Kutlamak veya Noel ile ilgili birşeyler yapmak, başka dinlere benzemek anlamına gelmektedir. İslam dininin başka kutsal günleri vardır ve bu günlerde yapılacak başka ritüellerde vardır. İslam Dininde başka dinlere ve kültürlere benzemek kesinlikle yasaklanmıştır.

Yılbaşında Telvezyon izlemek haram mı, günah mı?

Yılbalında başka kültürlere ve başka dinlere özenilerek hazırlanmış programları izlememe konusunda vatandaşların temkinli olması öneriliyor. İslama uygun şekilde izlenen televizyonun hiçbir sakıncası olmayacağı da belirtiliyor.

Yılbaşı nedir?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.