Yeni yıla sayılı günler kala evlerinde hindi pişirmek isteyenler şimdiden hindi fiyatlarını araştırmaya başladı. Son haftalarda market ve pazar ürünlerine peş peşe gelen zamların ardından hindi fiyatlarının nasıl olacağı merak ediliyordu. Yılbaşı sofrasını hindi ile süslemek isteyenler '2022 Yılbaşı hindisi ne kadar? 2022 tam hindi ne kadar, kaç TL? Bütün hindi kaç para? ' sorularına yanıt arıyor. Tekirdağ'da hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin 2022 bütün hindinin tanesinin 300 liradan satıldığını söyledi.

Yeni yıla sayılı günler kala evlerinde hindi pişirmek isteyenler şimdiden hindi fiyatlarını araştırmaya başladı. Son haftalarda market ve pazar ürünlerine peş peşe gelen zamların ardından hindi fiyatlarının nasıl olacağı merak ediliyordu. Yılbaşı sofrasını hindi ile süslemek isteyenler "2022 Yılbaşı hindisi ne kadar? 2022 tam hindi ne kadar, kaç TL? Bütün hindi kaç para? " sorularına yanıt arıyor. Tekirdağ'da hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin 2022 bütün hindinin tanesinin 300 liradan satıldığını söyledi.

Bazı vatandaşlar yeni yılda sofralarında hindi olmasını tercih ediyor. Ancak son gelen zamların ardından hindi alıp almamakta kararsız kalan vatandaşlar 2022 Yılbaşı hindisi ne kadar? 2022 tam hindi ne kadar, kaç TL? Bütün hindi kaç para? sorusuna yanıt arıyordu. Hindi satış fiyatlarına ilişkin ilk açıklama ise geldi...

2022 Yılbaşı hindisi ne kadar?

Hayrabolu'da 14 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı soflarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Yetiştirdiği 5 bin hindinin 4 binini satan Çetin, geçen yıl 250 lira olan hindiyi bu sene 300 liradan sattıklarını kaydetti.

2022 tam hindi ne kadar, kaç TL?

Bu yıl taleplerin erken geldiğini belirten Çetin, "Bu bizi mutlu etti. Hindi çok uysal bir hayvan. Bakımı tabi ki zor. Önemli olan zayiat vermemek, ona çok dikkat ediyoruz. Geçen seneye kıyasla bu sene benzer paralel bir satış grafiğimiz var, diyebiliriz. Fiyat olarak da geçen sene tanesini 250 liradan satıyorduk. Bu sene tanesini 300 liradan satıyoruz. Kilo olarak isteyen olursa 45 ile 50 lira arasında fiyatı değişiyor" dedi.

Hindinin ana vatanı neresi?

Hindiler (Meleagridinae), tavuksular takımına ait olan sülüngiller familyası içerisinde bir alt familya oluştururlar. Amerika'ya ilk göç edenler tarafından keşfedilmiş ve 17. yüzyıl'ın başlarında Avrupa'ya getirilmiştir. Günümüzde eti için yetiştirilen bir kümes hayvanı olarak tanınırlar.

Hindi, Galliformes'un taksonomik takımda Sülüngiller (sülün, Coturnix, kırkovul, keklik, frankolinler, hint kuşu, orman tavuğu ve akrabaları) familyasında sınıflandırılmaktadır. Meleagris cinsi, daha önce Meleagrididae ailesi olarak bilinen, ancak şimdi sülüngiller ailesinin içinde yer alan Meleagridinae alt ailesindeki tek mevcut cinstir.

Hindinin 2 türü vardır. Meleagris gallopavo Doğu ve Güney Amerika kökenli bir tür olup, 1 m'ye kadar büyür. Diğer tür Meleagris ocellataise Meksika Yucatan menşeli olup belirgin bir şekilde daha küçüktür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.