Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı planlarını şimdiden yaptı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Şehir dışına çıkmak isteyen ve eğlence mekanlarından yer ayırtanlar bu sene de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Binlerce kişi Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2022 yılbaşında sokak kısıtlaması var mı? sorusunu sormaya başladı. Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra yılbaşı için plan yapanlar endişelendi. Peki 31 Aralık ve 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı planlarını şimdiden yaptı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Şehir dışına çıkmak isteyen ve eğlence mekanlarından yer ayırtanlar bu sene de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Binlerce kişi Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2022 yılbaşında sokak kısıtlaması var mı? sorusunu sormaya başladı. Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra yılbaşı için plan yapanlar endişelendi. Peki 31 Aralık ve 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ülkemizde yüz binlerce kişi yeni yılı kutlamak için hazırlıklara şimdiden başladı. Kimileri yılbaşını evlerinde yakın arkadaşları ve akrabaları ile geçirecekken kimileri de dışarıda yada eğlence mekanlarında olacak. Yılbaşı için şimdiden yer ayırtan ve plan yapan binlerce kişinin aklında "acaba yılbaşında sokağa çıkma yasağı olur mu?" sorusu var. Yüz binlerce kişi 2021'i 2022'ye bağlayan gecede sokak kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye'de geçtiğimiz senelerde Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2022 yılıbaşında (31-Aralık-1 Ocak) tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu sene yılbaşında sokağa çıkma yasağının olmayacağı bekleniyor. Zira yılbaşı planları ve rezervasyonları çoktan yapılmış durumda.

2022 yılbaşında sokak kısıtlaması var mı?

Şimdilik yılbaşında sokak kısıtlaması bulunmuyor. Yılbaşında sokağa çıkmanın serbest olması bekleniyor.

6 kişide Omicron varyantı görüldü

Türkiye'de omicron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omikron varyantına rastlandığını söyledi. Bakan Koca, "Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.