Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Çeyrek bilet kaç lira? Nimet Abla kimdir?

Yılbaşı yaklaştı. Vatandaşlar bilet bayilerinin önünde kuyruk oluşturmaya başladılar. Peki her yılbaşında gündem olan Nimet Abla kimdir? Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Çeyrek bilet kaç lira? Yarım bilet fiyatı ne kadar?

Yılbaşı yaklaştı.Vatandaşlar bilet bayilerinin önünde kuyruk oluşturmaya başladılar. Peki her yılbaşında gündem olan Nimet Abla kimdir? Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Çeyrek bilet kaç lira? Yarım bilet fiyatı ne kadar? Tam bilet ne kadar? Vatandaş en çok hangi biletleri alıyor?Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne geri sayım başladı.120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bilet almak için gişelerin yolunu tuttu. En çok rağbet ise, çeyrek bilete oldu.

Büyük ikramiye ne kadar?

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yıl geleneği haline gelen ve kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango yılbaşı biletlerine ilgi de artmaya başladı. 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Eminönü'nde bulunan Nimet Abla'nın yolunu tuttu. Kimi şansına inandığı için biletini çocuğuna seçtirirken, kimi ise heyecan ve umutla hem kendisi hem de çocukları için bilet seçti. Vatandaşların çoğu birden fazla çeyrek bilet satın aldı.

Nimet abla kimdir?

Melek Nimet Özden veya halk arasında bilinen adıyla Nimet Abla 1899 İstanbul doğumlu. 27 Temmuz 1978'de vefat etmiştir.Türk Millî Piyango biletçisi.1928 yılında eşinin Eminönü'ndeki dükkânında (o günlerdeki adıyla Türk Tayyare Cemiyeti) Millî Piyango biletleri satmaya başlamasıyla kendisinin de ünlü olma yolundaki yaşamı başlamış oldu.Rahatsızlanarak felç yaşadığı 1970'lere kadar yoğun şekilde çalışan Melek Nimet Özden, Milli Piyango idaresi üzerinde etkin bir öneme sahip. Eminönü'ndeki bayısı ise en çok bilinenidir.

Yılbaşında kaç lira dağıtılacak?

Yaklaşık 40 senedir Nimet Abla'nın işletmeciliğini yapan Nimet Özden, “Nimet Abla olarak Eminönü ve Bakırköy şubelerimizde 9 Kasım'da yılbaşı biletlerinin satışına başladık. Bu seneki bilet fiyatları tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyemiz 120 milyon, toplam dağıttığımız ikramiye ise 671 milyon lira. Her geçen gün ilgi artıyor” dedi.

Çeyrek bilet kaç lira? Yarım bilet kaç lira?

Vatandaşın en çok çeyrek bileti tercih ettiğini belirten Özden, “Biz de şu anda en çok çeyrek seri satılıyor. Bunu tam bilet takip ediyor arkasından da yarım bilet geliyor. Tam bileti almak isteyenler parayı paylaşmak istemiyor. Bu yüzden tam bilete de rağbet fazla” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.