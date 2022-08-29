30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava mı?

30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda İETT otobüsü, metro, Marmaray, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki ama İstanbul'da toplu taşıma bedava mı olacak, kaç gün sürecek? Bugün otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava mı? İşte merak edilen detaylar!

Zafer Bayramı'nda İETT otobüsü, metro, Marmaray, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki ama İstanbul'da toplu taşıma bedava mı olacak, kaç gün sürecek? Bugün otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava mı? İşte merak edilen detaylar!

30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi tatil ve dini bayramlarda, 30 Ağustos Zafer Bayramı da dahil olmak üzere toplu ulaşım araçları İstanbul'da ücretsiz olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla İstanbul'da yaşanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarından 30 Ağustos Salı günü, bedava istifade edecekler.

Kaç gün ücretsiz taşıma olacak?

Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak çalışması sadece resmi ve dini bayram günleri için geçerlidir. Dolayısıyla 29 Ağustos Pazartesi ve 31 Ağustos Çarşamba günleri ücretsiz kullanım olmayacaktır.

Otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım araçları 1 gün -30 Ağustos- bedava olacak.

Bugün otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma araçları 30 Ağustos Salı günü ücretsiz taşıma yapacaklar.

Noterler ve bankalar açık mı?

Resmi tatil kapsamında olan 30 Ağustos Salı günü noter ve bankalar kapalı olacak. Fakat nöbetçi noterler açık olacak. Bankadan yapılan işlemler FAST dışında, diğer güne aktarılacak.