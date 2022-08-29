DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1873 ₺

EURO

18,1910 ₺

ALTIN

1.015,94 ₺

BİST

3.164,96 ₺

TIMETURK / GENEL / 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava mı?

30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava mı?

30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda İETT otobüsü, metro, Marmaray, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki ama İstanbul'da toplu taşıma bedava mı olacak, kaç gün sürecek? Bugün otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava mı? İşte merak edilen detaylar!

14 Saat Önce
2022-08-29 10:28:49
30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava mı?

Zafer Bayramı'nda İETT otobüsü, metro, Marmaray, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki ama İstanbul'da toplu taşıma bedava mı olacak, kaç gün sürecek? Bugün otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava mı? İşte merak edilen detaylar!

30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi tatil ve dini bayramlarda, 30 Ağustos Zafer Bayramı da dahil olmak üzere toplu ulaşım araçları İstanbul'da ücretsiz olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla İstanbul'da yaşanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarından 30 Ağustos Salı günü, bedava istifade edecekler.

Kaç gün ücretsiz taşıma olacak?

Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak çalışması sadece resmi ve dini bayram günleri için geçerlidir. Dolayısıyla 29 Ağustos Pazartesi ve 31 Ağustos Çarşamba günleri ücretsiz kullanım olmayacaktır.

Otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım araçları 1 gün -30 Ağustos- bedava olacak.

Bugün otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma araçları 30 Ağustos Salı günü ücretsiz taşıma yapacaklar.

Noterler ve bankalar açık mı?

Resmi tatil kapsamında olan 30 Ağustos Salı günü noter ve bankalar kapalı olacak. Fakat nöbetçi noterler açık olacak. Bankadan yapılan işlemler FAST dışında, diğer güne aktarılacak.

30 Ağustos PTT açık mı? 29-30 Ağustos PTT kargo ve PTT şubeleri çalışıyor mu? 29 Ağustos yarım gün mü?
İLİŞKİLİ HABER30 Ağustos PTT açık mı? 29-30 Ağustos PTT kargo ve PTT şubeleri çalışıyor mu? 29 Ağustos yarım gün mü?
30 Ağustos 2022 bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? 29 Ağustos bankalar yarım gün mü çalışacak?
İLİŞKİLİ HABER30 Ağustos 2022 bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? 29 Ağustos bankalar yarım gün mü çalışacak?
30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı? A101, Bim, Şok, Migros, Tarım Kredi 30 Ağustos Salı kapalı mı, açık mı?
İLİŞKİLİ HABER30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı? A101, Bim, Şok, Migros, Tarım Kredi 30 Ağustos Salı kapalı mı, açık mı?
30 Ağustos noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos hangi noterler açık, hangi noterler kapalı?
İLİŞKİLİ HABER30 Ağustos noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos hangi noterler açık, hangi noterler kapalı?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş