30 Ağustos 2022 bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? 29 Ağustos bankalar yarım gün mü çalışacak?

30 Ağustos 2022 bankalar açık mı? Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos günü birçok yer kapalı oluyor. İşlerini banka üzerinden yapacak olanlar '29 Ağustos Pazartesi yarım gün mü?' ve '30 Ağustos Salı bankalar tatil mi?' soruları araştırılmaya başlandı. Peki bugün bankalar çalışıyor mu? 29 Ağustos bankalar yarım gün mü çalışacak? İşte detaylar...

Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos günü birçok yer kapalı oluyor. İşlerini banka üzerinden yapacak olanlar "29 Ağustos Pazartesi yarım gün mü?" ve "30 Ağustos Salı bankalar tatil mi?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki bugün bankalar çalışıyor mu? 29 Ağustos bankalar yarım gün mü çalışacak? İşte detaylar...

30 Ağustos 2022 bankalar açık mı?

Bugün bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos bu yıl Salı gününe denk geliyor. Hafta içinde kutlanacak olan 30 Ağustos resmi tatiller arasında yer alır ve bankalar 30 Ağustos günü kapalı olur.

29 Ağustos bankalar yarım gün mü çalışacak?

29 Ağustos Pazartesi günü resmi tatiller kapsmında yer almıyor ve her kurumda olduğu gibi 29 Ağustos Pazartesi çalışmalar devam ediyor.

30 Ağustos hangi kurumlar açık?

Resmi tatil kapsamında birçok kamu, kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Fakat market, kuyumcular, nöbetçi eczane, nöbetçi noter, mağazalar, bakkallar ve AVM'ler açık olacak.