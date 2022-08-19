30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün 2022? 30 Ağustos resmi bayram mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün? 2022 yılı resmi tatil takvimi yayımlanmıştı. 30 Ağustos günü verilen tatili şehir dışında değerlendirecek olanlar, tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki 30 Ağustos hafta sonuna mı denk geliyor? 30 Ağustos resmi bayram mı? İşte detaylar...

2022 yılı resmi tatil takvimi yayımlanmıştı. 30 Ağustos günü verilen tatili şehir dışında değerlendirecek olanlar, tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki 30 Ağustos hafta sonuna mı denk geliyor? 30 Ağustos resmi bayram mı? İşte detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Resmi bayramlar arasında yer alan ve kutlanan 30 Ağustos, 1 gün tatil.

30 Ağustos resmi bayram mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatiller arasında yer alır.

29 Ağustos günü tatil mi?

29 Ağustos Pazartesi günü tatili hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi, detaylar bekleniyor. 29 Ağustos'un tatil ilan edilmesi durumunda 30 Ağustos ve hafta sonu ile birlikte toplamda 4 günlük bir tatil olmuş olacak.