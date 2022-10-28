Cumhuriyet Bayramı tatili bilindiği gibi 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra resmen başlıyor. Bu saatten sonra kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken tüm çalışanlar da resmi tatildedir. Ancak çeşitli durumlardan ötürü 28 Ekim'de tam gün çalışan vatandaşlar '28 Ekim'de fazla mesai ne kadar? 28 Ekim öğleden sonra mesai ücreti çift mi, yarım mı, tam mı? 28 Ekim'de çalışanlara mesai verilir mi?' sorularına yanıt arıyor. Kanunlara göre 28 Ekim'de öğleden sonra çalışmaya devam edenlere mesai ücreti verilmek zorundadır. Peki 28 Ekim mesai ücreti ne kadar? 28 Ekim'de çift mesai mi var?

28 Ekim'de fazla mesai ne kadar? 28 Ekim öğleden sonra mesai ücreti çift mi, tam mı? 28 Ekim'de çalışanlara mesai verilir mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milli bayramlar arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı aynı zamanda yılın son resmi tatilidir. Cumhuriyet Bayramı tatili tüm çalışanlar için 28 Ekim öğleden sonra başlaaycak şekilde toplam 1.5 gündür. Çeşitli nedenlerden dolayı 28 Ekim'de çalışmaya devam eden vatandaşlar kendilerine ne kadar mesai ücreti verileceğini şimdiden hesaplamaya başladı.

28 Ekim'de çalışanlara mesai verilir mi?

Cumhuriyet Bayramı tatli 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra başlıyor. 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil vardır. 28 Ekim'de yarım gün çalışan vatandaşlara mesai ücreti ödenmez ve o gün tam gün çalıştığı kabul edilir. Ancak öğleden sonra resmi tatil içerisinde çalışmaya devam edenlere kanunem fazla mesai ücreti ödenmek zorundadır.

28 Ekim'de fazla mesai ne kadar?

28 Ekim öğleden sonra genel tatil günleri arasındadır. 28 Ekim öğleden sonra mesaisine devam eden işçilere iş kanunları gereği mesai ücreti ödenir. Arife günü İş Kanununa göre genel tatil günüdür ve genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre işçiye ücret ödenir. 28 Ekim'de tatil saat 13:00'dan itibaren başlıyor ve bu saatten sonra çalıoştırılan işçiye çalıştığı zamanın 2 katı kadar mesai ücreti ödenir. Yani 28 Ekim'de çalışanlara toplamnda 1.5 günlük yevmiye ödenir.

28 Ekim öğleden sonra mesai ücreti çift mi, yarım mı, tam mı?

28 Ekim'de öğleden önce normal mesai düzeni işler. Tatil öğleden sonra oldupu için yarım günlük mesai iki katı olarak ödenmek zorundadır. Böyle olunca 28 Ekim'de tam gün çalışanlara 1.5 günlük mesai ücreti ödenir. Günlük yevmiyesi 200 TL olan bir işçi 28 Ekim'de öğlene kadar çalışarak tam yevmiye hak etmiş olur. Ayrıca öğleden sosnra çalışmaya devam ederse de yarım günlük yevmiye daha alır. Yani toplamda 1.5 günlük yevmiye 300 TL olarak ödenir.

1 saat bile çalışılırsa tam mesai kabul edilir

İşçiler resmi tatillerde 1 saat bile çalışmıl olsa o gün tam mesaü ücretini hak etmiş olur. Karar Yarıtay tarafından verildi.

Mesai ücreti verilmezse ne olur?

Mesai ücretlerini alamayan işçiler konuyu mahkemeye taşıyabilir. İşverene ihtar çekerek kendilerine mesai ücretlerinin verilmesini talep edebilir. İşveren bu konuda adım atmazse eğer işveren mahkemeye verilierek faizi ile mesai ücretleri talep edilebilir.